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Филарет рассказал, как у РПЦ заберут лавру

1.3тЧитать материал на украинском

Киево-Печерскую лавру, а также Почаевскую лавру вернут украинской церкви законными методами.

Об этом в интервью ТСН.Тиждень заявил патриарх Филарет. При этом он в корне отверг насильственные методы возвращения лавр.

"Насилие мы отвергаем сразу, только законными методами. Рада приняла механизм, как община может перейти в Украинскую православную церковь. Они должны, пользуясь этим законом, собрать братию", — сказал он.

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"Если они должны перерегистрироваться в Русскую православную церковь, а они не захотят, тогда они не будут иметь права юридического лица. А без права юридического лица - лишатся многого", — добавил Филарет.

По его словам, Киево-Печерская Лавра — "святыня украинская и должна принадлежать украинской церкви, а не российской".

"Придется. Бог создаст условия, и им придется. И я в это верю и убежден, что это будет", — подчеркнул он.

Киево-Печерская лавра

Киево-Печерская лавра

Википедия

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее архимандрит Поликарп заявил, что Русская православная церковь в Украине не намерена покидать Киево-Печерскую лавру и вывозить святыни в Россию.

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Персона
Патриарх Филарет
Место
Украина
Теги
Киево-Печерская лавраРПЦ
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Все правильно. Я об этом говорил, ватоправославные. Прекратят договор аренды и вернут государству, а государство передаст в аренду Украинской Церкви.
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