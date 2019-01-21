Филарет рассказал, как у РПЦ заберут лавру

Киево-Печерскую лавру, а также Почаевскую лавру вернут украинской церкви законными методами.

Об этом в интервью ТСН.Тиждень заявил патриарх Филарет. При этом он в корне отверг насильственные методы возвращения лавр.

"Насилие мы отвергаем сразу, только законными методами. Рада приняла механизм, как община может перейти в Украинскую православную церковь. Они должны, пользуясь этим законом, собрать братию", — сказал он.

"Если они должны перерегистрироваться в Русскую православную церковь, а они не захотят, тогда они не будут иметь права юридического лица. А без права юридического лица - лишатся многого", — добавил Филарет.

По его словам, Киево-Печерская Лавра — "святыня украинская и должна принадлежать украинской церкви, а не российской".

"Придется. Бог создаст условия, и им придется. И я в это верю и убежден, что это будет", — подчеркнул он.

Киево-Печерская лавра Википедия

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее архимандрит Поликарп заявил, что Русская православная церковь в Украине не намерена покидать Киево-Печерскую лавру и вывозить святыни в Россию.

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