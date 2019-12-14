Филарет проиграл: Епифаний объявил об окончательной ликвидации УПЦ КП и УАПЦ

Глава ПЦУ митрополит Епифаний объявил о юридической ликвидации Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.

Об этом сообщил замглавы управления ПЦУ по внешним связям Евстратий Зоря на своей странице в Facebook, опубликовав копии документов.

Отметим, что таким образом он рассказал о первых новостях с архиерейского Собора Православной церкви Украины, который проходит в Киеве и посвящен годовщине создания новой церкви.

Епифаний и Филарет

"На заседании Архиерейского собора митрополит Епифаний сообщил о юридическом прекращении религиозных организаций "Киевская Патриархия УПЦ КП" и "Патриархия УАПЦ", – написал Зоря.

Киевская Патриархия УПЦ КП прекратила существование Facebook/Евстратий Зоря

Патриархия УАПЦ прекратила существование Facebook/Евстратий Зоря

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее митрополит Епифаний заявил, что из-за смены власти и давления со стороны России в Украине практически полностью остановился переход общин РПУ в Православную церковь Украины.

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