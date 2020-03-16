Православные религиозные обряды, в частности причастие и крещение, якобы не могут стать средством распространения нового коронавируса.

С таким заявлением выступил почетный патриарх Филарет, глава УПЦ КП, передает пресс-служба. "Не может тело и кровь Господни, которые подаются в таинстве причастия под видом хлеба и вина, быть причиной распространения болезни", – утверждает он.

Патриарх также призвал представителей церкви продолжать причащать и крестить граждан.

"Жизнь не может порождать болезнь! Так мы верим! Поэтому церковь призывает епископат, духовенство продолжать свершения церковных таинств и богослужений, а верующих – в них участвовать", – сказал Филарет.

Почетный патриарх Филарет Unian.UA

"В то же время, церковь не может игнорировать средства предупреждения распространения эпидемии коронавируса, которые предлагает медицина. Наша церковь будет выполнять санитарно-гигиенические мероприятия профилактического характера, не противоречащие православному вероучению, во всех храмах.

Призываю епископат, духовенство и верующих Украинской православной церкви Киевского патриархата поддержать и выполнять постановление украинского правительства, направленное против распространения эпидемии коронавируса", – сказано в заявлении Филарета.

Отметим: согласно правилам, верующие должны причащаться из одной ложки. При этом основным способом распространения коронавируса считается воздушно-капельный путь.

Карта распространения COVID-2019 в мире:

Как писал OBOZREVATEL, 16 марта Всемирная организация здравоохранения посоветовала странам придерживаться стратегии сдерживания нового китайского коронавируса, поскольку пандемия COVID-19 поддается контролю.

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