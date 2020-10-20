Филарет признался, что сотрудничал с КГБ

Почетный патриарх Православной церкви Украины, патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет рассказал, что в советское время сотрудничал с КГБ.

Признание он сделал в эфире телеканала "Украина 24". По его словам, все священнослужители контактировали с КГБ.

Он отметил, что без согласия спецслужбы нельзя было назначить ни епископа, ни священника.

"Контакты с КГБ у церкви были постоянные. КГБ управлял церковью – без его согласия нельзя было назначить ни епископа, ни священника. Для того чтобы поставить епископа, надо было кандидата согласовать с КГБ. А если с ними не согласовать, священнику не дадут регистрацию, без которой он не может служить на парафии", – рассказал Филарет.

По его словам, в этом нет ничего позорного, поскольку поступал по совести и вынужден был "в таких условиях служить церкви и Богу".

"Я не боюсь, когда говорят: "Филарет сотрудничал с КГБ". Да, контакты были, но не было ни одного епископа, который бы не имел таких контактов. Эта "сенсация" нужна для того, чтобы принизить Церковь", – резюмировал патриарх.

Как сообщал OBOZREVATEL, почетный патриарх ПЦУ Филарет заявил, что Украина якобы должна отказаться от нынешнего томоса об автокефалии Поместной православной церкви и требовать другого документа в совершенно иной редакции.