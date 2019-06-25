Филарет пошел войной против ПЦУ и создал "синод КП"

Ликвидированный Киевский патриархат создает собственный "синод" (руководящий орган) из пяти епископов, которых накануне Православная церковь Украины (ПЦУ) отлучила от священнослужения.

Об этом на пресс-конференции в своей резиденции в Киеве заявил Почетный патриарх Филарет, которого лишили права управления Киевской епархией, передает BBC.

"Синод есть... В него входят все архиереи церкви. Пятеро", - сказал он.

Почетный патриарх Филарет

"От этой так называемой ПЦУ мы отмежевываемся", - сказал архиерей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что намерен восстановить Киевский патриархат.

В ответ в ПЦУ признали недействительными любые документы и распоряжения от имени УПЦ КП, изданные после 30 января 2019 года.

Позже Филарет собрал "собор", на котором отверг Томос о Единой украинской церкви и заявил о восстановлении УПЦ КП.

24 июня синод ПЦУ лишил Филарета права управления Киевской епархией, а соответственно и контроля над местными храмами и монастырями.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram