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Филарет пошел войной против ПЦУ и создал "синод КП"

3.3тЧитать материал на украинском

Ликвидированный Киевский патриархат создает собственный "синод" (руководящий орган) из пяти епископов, которых накануне Православная церковь Украины (ПЦУ) отлучила от священнослужения.

Об этом на пресс-конференции в своей резиденции в Киеве заявил Почетный патриарх Филарет, которого лишили права управления Киевской епархией, передает BBC.

"Синод есть... В него входят все архиереи церкви. Пятеро", - сказал он.

Почетный патриарх Филарет

Почетный патриарх Филарет

"От этой так называемой ПЦУ мы отмежевываемся", - сказал архиерей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Православная церковь Украины
Персона
Патриарх Филарет
Место
Украина
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
А шо это томосоносный Пецюн молчит?
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Парасятина купил в турции просроченный тамос, по дешевке, ж..довская морда обдурила бестолковых окраинцев.
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Grich Lara
Grich Lara
Це,ще один доказ,що Філарет,та ті хто з ним ніякі не віруючі в Христа,а просто люди,які вірять тільки в своє благополуччя,бо їм плювати на те,що вони були не признанними, вони думають лишень про гроші а не про церкву та Бога
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