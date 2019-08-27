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Филарет подал в суд на Зорю: появились скандальные подробности

2.1т Читать материал на украинском

Архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) пояснил суть иска почетного патриарха Филарета против него.

"Он требует признать недостоверной следующую информацию из моего сообщения в Facebook: "Болезнь сделала его фактическим союзником Москвы в борьбе против Томоса", — написал он на своей странице в соцсети.

Зоря напомнил, что это сообщение было реакцией на интервью, которое почетный Патриарх дал кремлевскому пропагандистскому каналу "Россия 24".

"Патриарх осознавал, что общается с телеканалом агрессора, с рупором кремлевской пропаганды, но не думал, что будут те последствия, которые имеем. "Не думал", при том, что аудитория, к которой он апеллирует, это патриотическая украинская аудитория, и аргументы, которыми он апеллирует к ней, призванные создать впечатление, что его позиция — "более независимая и проукраинская", чем у других. Итак, давать интервью кремлевским пропагандистам — это совершенно очевидно вредить собственной позиции. К сожалению, для почетного Патриарха это оказалось не очевидным", — отметил архиепископ.

Патриарх Филарет

Патриарх Филарет

Радио Свобода

По его словам, заверение, что Москва рассматривает нынешние заявления и действия почетного патриарха, как полезные для себя, прозвучало из ее собственных уст в том же пресловутом репортаже из интервью: "Выходит, что новые, июньские тезисы Филарета практически дословно повторяют все то, в чем представители РПЦ говорили еще в начале религиозно-политического проекта "Томос".

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"И в завершение. В комментариях к моему предыдущему сообщению об иске одна верующая написала, что за 30 лет патриарх Филарет никогда не подавал исков против тех, кто действительно методично оговаривал его и поливал грязью. Так не является сам иск еще одним доказательством того драматического изменения, которое произошло с ним за последнее время?" — заключил он.

Филарет подал в суд на Зорю: появились скандальные подробности

Как сообщал OBOZREVATEL, в ПЦУ заявили, что патриарх Филарет дал интервью пропагандистам издания "Россия 24" из-за болезни.

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Персоны
Евстратий (Зоря) Патриарх Филарет
Место
Украина
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филипп филипыч
филипп филипыч
упоротые не останавливайтесь!)))
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