Филарет о жителях Донбасса: они страдают от войны, потому что виновны

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что жители Донбасса страдают из-за войны потому, что они частично виновны.

Такое заявление 91-летний патриарх сделал в эфире телеканала "Украина 24" во вторник, 20 октября.

"Сказать, что они не виноваты, нельзя, если б они не были виноваты – не страдали бы. Потому они и страдают, что виновны. Но не все. Иов был невиновный, но страдал. Так и на Донбассе – есть невиновные, которые страдают.

В чем вина тех, кто виновен? В том, что они отступили от Бога, не верили, а во-вторых, они начали вот эту борьбу", – сказал Филарет.

Как писал OBOZREVATEL, патриарх Филарет рассказал, что в советское время сотрудничал с КГБ, но в этом якобы нет ничего позорного.