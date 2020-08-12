Филарет – о Донбассе: будем рады, если русские будут жить на этой земле как наши братья

Прекращение огня на Донбассе – это не капитуляция, а нужный этап для восстановления справедливого мира, за которым должны последовать освобождение от русских войск и проведение выборов по законам Украины.

Об этом рассказал почетный патриарх ПЦУ Филарет в интервью PavlovskyNews. Он заявил, что считает россиян братьями и не против, чтобы они жили на Донбассе.

Как уроженец Донбасса он высказал убеждение, что на востоке нет ни одного неукраинского села. Но в городах, на шахтах и заводах во времена индустриализации поселилось очень много представителей других национальностей, в том числе и русских. И они, по мнению Филарета, должны быть благодарны за то, что Украина приняла их.

Священник подчеркнул, что Донбасс – это украинская земля. Но не исключил, что там могут жить и русские.

"Мы будем рады, если русские будут жить на этой земле. И жить с нами как братья", – заявил Филарет.

Кроме того, он высказал уверенность, что президент Украины Владимир Зеленский отстаивает позиции страны и не намерен отдавать ни кусочка украинской земли.

Справедливый мир, по мнению Филарета, – это возвращение Донбасса и Крыма.

При этом патриарх отметил, что Россия и его марионетки не спешат делать ответных действий. Террористы якобы стреляют, чтобы Украина признала их стороной конфликта и вела переговоры напрямую с ними, а не с Россией. Но по мнению Филарета, этого не будет.

"Это наша земля, а не их", – сказал священнослужитель.

Как сообщал OBOZREVATEL, почетный патриарх ПЦУ Филарет заявил, что Украина якобы должна отказаться от нынешнего томоса об автокефалии поместной православной церкви и требовать другого документа в совершенно иной редакции.