Филарет назвал условие для признания ПЦУ патриархатом 

Православная церковь Украины получит статус патриархата после объединения со всей бывшей УПЦ МП и признания ее автокефалии всем мировым православием.

Соответствующее заявление сделал почетный патриарх ПЦУ Филарет во время божественной литургии в Михайловском соборе в Киеве (чтобы посмотреть видео, проскрольте страницу до конца).

"Какая дорога наша? Первое – объединить украинское православие в одну Украинскую православную церковь. Второе – чтобы все православные церкви, не только Константинопольский патриархат, но и все другие, признали автокефалию поместной Православной церкви Украины", - сказал он.

Патриарх Филарет facebook.com/PatriarchPhilaret

Филарет отметил, что в Украине продолжает существовать Московский патриархат и "нам надо объединиться с ним, хотя это не так просто".

По его словам, пока что есть церкви, которые из-за влияния Москвы не хотят признать Украинскую церковь автокефальной.

В то же время Филарет убежден, что со временем ее все признают. "В 1992 году мало кто верил, что может быть Украинская церковь автокефальной, а она такой стала", - добавил он.

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