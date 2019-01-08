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Филарет назвал условие для признания ПЦУ патриархатом 

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Православная церковь Украины получит статус патриархата после объединения со всей бывшей УПЦ МП и признания ее автокефалии всем мировым православием.

Соответствующее заявление сделал почетный патриарх ПЦУ Филарет во время божественной литургии в Михайловском соборе в Киеве (чтобы посмотреть видео, проскрольте страницу до конца).

"Какая дорога наша? Первое – объединить украинское православие в одну Украинскую православную церковь. Второе – чтобы все православные церкви, не только Константинопольский патриархат, но и все другие, признали автокефалию поместной Православной церкви Украины", - сказал он.

Патриарх Филарет

Патриарх Филарет

facebook.com/PatriarchPhilaret

Филарет отметил, что в Украине продолжает существовать Московский патриархат и "нам надо объединиться с ним, хотя это не так просто".

По его словам, пока что есть церкви, которые из-за влияния Москвы не хотят признать Украинскую церковь автокефальной.

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В то же время Филарет убежден, что со временем ее все признают. "В 1992 году мало кто верил, что может быть Украинская церковь автокефальной, а она такой стала", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Независимость УПЦ
Персона
Патриарх Филарет
Место
Украина
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Только вот пока что то ни одна из Поместных Церквей не спешит признавать раскольников из секты СЦУ (ПЦУ)! Даже ни кто из Православных иерархов не поздравил с назначением нового руководителя секты
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
чет хохлы стесняются Томоса.Че стесняетесь,сектанты?Чеpным по белому в Томосе написано-называть сестpу(а не бpата,боюсь даже пpедположить почему)-СЦУ.А вы почему то все на ПЦУ налегаете.Непpивычно слышать,что вы СЦЫкуны?Дак надо пpивыкать.Вы ж уже даже не бpатья ,а сестpы.С кpужевными тpуселями.Пpивыкайие к новой pеальности.Тешьте себя мыслию,что один pаз -типа и не пидаpас...
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Скала Богдан
Скала Богдан
А кацапня така тупа, не розуміють лишнехромосомні що вся правда за нами а на формальності ми ложили
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Скала Богдан
Скала Богдан
Poroshenko Petro, мені десь петя, тим більше твій вова, а тим більше ти чмо.
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