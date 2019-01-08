Филарет назвал условие для признания ПЦУ патриархатом 

Православная церковь Украины получит статус патриархата после объединения со всей бывшей УПЦ МП и признания ее автокефалии всем мировым православием.
Соответствующее заявление сделал почетный патриарх ПЦУ Филарет во время божественной литургии в Михайловском соборе в Киеве (чтобы посмотреть видео, проскрольте страницу до конца).
"Какая дорога наша? Первое – объединить украинское православие в одну Украинскую православную церковь. Второе – чтобы все православные церкви, не только Константинопольский патриархат, но и все другие, признали автокефалию поместной Православной церкви Украины", - сказал он.
Патриарх Филарет
facebook.com/PatriarchPhilaret
Филарет отметил, что в Украине продолжает существовать Московский патриархат и "нам надо объединиться с ним, хотя это не так просто".
По его словам, пока что есть церкви, которые из-за влияния Москвы не хотят признать Украинскую церковь автокефальной.
В то же время Филарет убежден, что со временем ее все признают. "В 1992 году мало кто верил, что может быть Украинская церковь автокефальной, а она такой стала", - добавил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Вселенский Патриарх Варфоломей 5 января подписал Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.
Позже был опубликован перевод текста Томоса. 6 января на Божественной литургии Томос вручили.
7 января митрополит Епифаний и президент Украины Петр Порошенко принесли свиток Томоса на Рождественскую литургию в Софийский собор.
В Российской православной церкви гневно отреагировали на предоставление ПЦУ Томоса Вселенским Патриархом Варфоломеем.
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