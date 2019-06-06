Филарет начал бой без правил за УПЦ КП: опубликован скандальный документ

Ликвидация Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата (УПЦ КП) не является решением Поместного собора и не имеет юридической силы.

Такое заявление было распространено на сайте ликвидированной УПЦ КП. "Собрание, которое было 15 декабря 2018 в храме святого благоверного князя Ярослава Мудрого (Теплой Софии), не является поместным собором УПЦ КП, а является ситуативным собранием делегатов УПЦ КП перед Объединительным Собором, которые по требованию для участия в Объединительном Соборе со стороны представителей Вселенского патриархата приняли формальный, ситуативный документ, не имеющий юридической силы", – заявили у патриарха Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарета. (Документ доступен внизу страницы, скролльте).

Там утверждают, что Постановление о ликвидации УПЦ КП было подписано, так как представители Вселенского Патриархата отказывались начинать Объединительный Собор в Великой Софии. Но это якобы было формальное собрание проведенное с нарушением норм Устава УПЦ КП, которое не может называться Поместным Собором и нести ту же властную силу.

Патриарх Филарет ВВС

"Опубликованное видео, фиксирующее момент подписания данного "Постановления", четко и ясно показывает торопливость, спешку, отсутствие каких-либо рабочих органов собрания и подтверждает факт формального принятия решения о ликвидации УПЦ КП", – говорится в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее почетный патриарх ПЦУ Филарет заявил, что намерен восстановить Киевский патриархат.

Так, Филарет озвучил претензии на новый статус ПЦУ. "Но в Украине существует Киевский патриархат. Потому что мы недовольны статусом митрополии. Мы более 25 лет существуем как патриархат. И народ избирал патриархов", – сказал он.

В ответ на это в Православной церкви Украины признали недействительными любые документы и распоряжения от имени УПЦ КП, выданные после 30 января 2019 года.

Затем поместная Православная церковь Украины показала в сети видео с собора от 15 декабря 2018 года, на котором зафиксирована ликвидация Украинской православной церкви Киевского патриархата.

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