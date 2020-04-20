Филарет на Пасху причащал прихожан из одной ложки и давал целовать Библию. Фото

Во время Пасхальной ночи во Владимирском соборе в Киеве патриарх Филарет проигнорировал рекомендации медиков и власти в условиях карантина из-за пандемии коронавируса COVID-19.

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Как сообщает "Бабель", Филарет и другие священники правили ночную службу без масок и перчаток (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"В храме выстраивается очередь на благословение перед причастием. Люди подходят к священнику, он прикладывает крест ко лбу, а затем все по очереди целуют Библию. После благословения Филарет по очереди причащает примерно 50 человек из одной ложки", – пишет издание.

При этом люди во Владимирском соборе стояли вплотную друг к другу.

Бабель

Бабель

Бабель

Бабель

Ранее OBOZREVATEL писал, как Украина отпраздновала Пасху в условиях карантина.