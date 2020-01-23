Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что хотел бы объединиться с Русской православной церковью в Украине (бывшей УПЦ МП).
Для того чтобы быть последовательным, наверное, нужно воспринимать и оценивать высказывания и действия бывшего киевского митрополита Филарета (а именно так его воспринимает и именует Константинополь), как функционера со стажем. Недавно в сети появилась трилогия "Казус Филарета", автором которой является священник Богдан Гулямов. Так вот он четко определил причину такого поведения: "Сам Филарет считает себя действующим первоиерархом Церкви в сане "Патриарха Киевского и всея Руси-Украины".
Это человек, который более 50 лет управлял церковными структурами в Украине - экзархатом, потом Украинской Православной церковью, потом Киевским патриархатом, который он создал, присоединившись к УАПЦ, а в последствии реорганизовал и возглавил. Это человек авторитарный, привыкший к тому, что всё, что происходит, происходит вокруг него, и считающий себя постоянной и безальтернативной фигурой отечественной церковной политики.
У меня двоякое восприятие того, что сейчас происходит. Первое чувство – это скорбь и сожаление о человеке, поведение которого, судя по высказанному, сравнимо с поведением такого себе церковного "кроноса". Я бы не хотел думать, что нынешние его поведение и действия - это заранее кем-то заложенная мина замедленного действия, как об этом говорят некоторые. На это не похоже. Слишком поздно сработал детонатор. Если бы это было спрограммировано заранее и извне, то были для того более ранние и эффектные моменты, чтоб этот ресурс использовать.
То, что он делает сейчас, не может иметь каких-то особых последствий, кроме дискредитации его же самого в глазах украинского общества как церковного, так и общественно-политического. Мы уже были свидетелями относительно недавнего "покаянного письма" владыки Филарета к Архиерейском Собору Московского Патриархата и того негативного восприятия этого поступка общественностью.
Благодаря архиепископу Евстратию тогда пожар негатива удалось потушить и выровнять ситуацию. Но это было тогда! А сегодня, год спустя после дарования Томоса, определившего канонический статус нашей Церкви как Автокефальной, равноправной Церкви-сестры в семье Православных церквей мира, чего так долго ожидал народ Украины да и сам митрополит Филарет, и когда всякий здравомыслящий архиерей, священник и мирянин уже знает, что есть Поместная Украинская Православная церковь, возглавляемая блаженнейшим митрополитом Епифанием, эти действия и подавно абсурдны.
Митрополит Епифаний, почетный патриарх Филарет
https://ua.news
Возвращаться в изоляцию, в церковное "гетто", не желает никто. Подтверждения тому мы видим, начиная с мая 2019 года, когда Филарет предпринял попытки, прощупывая почву, созвать епископат в свою поддержку на день памяти священномученика Макария, а позже созвать Поместный собор. У него нет поддержки среди епископата, духовенства и верующих. Да и не может быть. И время не то и люди не те. Это засвидетельствованный историей и не подлежащий ревизии факт.
Происходящее сегодня – отчаянный, и возможно спекулятивный шаг. Заявление о том, что Киевский патриархат, (которого не существует с момента ликвидации Поместным собором УПЦ КП при участии самого же Филарета), может объединиться с Киевской митрополией Московского патриархата – не более чем пустая демагогия, поскольку некому и не с кем объединяться. Да и ждут ли митрополита Филарета, которому для МП, далее цитирую спичрайтера Киевской митрополии архиерея Климента Вечерю: "не надо выставлять свои условия…".
Киевский патриархат ликвидирован. Его нет. Бывший Киевский митрополит торгует табличкой, которая уже отвалилась от здания.
Да, могут сказать: вот, Филарет вернулся. Могут даже принять его в лоно Московского патриархата. Но есть одно "НО!": митрополит Филарет не просто говорит – "я иду с этой табличкой к вам". Он говорит: вы должны сначала получить статус патриархата от Москвы, и тогда я пойду к вам на объединение. Однако "москва" не решилась дать за все это время схизмы для УПЦ даже конкретного статуса, а дала лишь ей права – права широкой автономии без самой Автономии!
УПЦ сегодня – совокупность епархий РПЦ на территории Украины с правами, но без статуса. Ребенок с правом на жизнь, игрушки и питание, но без свидетельства о рождении. Читатель знает, как таких именуют в народе… А ребенок, как "солнечное дитя" может и имея проблески сознания собственного достоинства и прав, тешится теми "укрухами", что падают со стола краснозвездной. Имею в виду примитивные решения Собора РПЦ о мнимой независимости УПЦ и как будто бы ее центре в Киеве. Жду следующего Собора и его более логических и практических решений.
Я надеялся, что Господь в свое время вразумит нашу собратию из УПЦ, и предстоятеля, которому сам лично говорил о ходе происходящих событий. Тогда не было бы проблемы в личности митрополита Филарета. Многие говорили в тот предсоборный год: "Мы за автокефалию, но к Филарету не пойдем!" У МП была возможность и исторический шанс откликнуться на призыв патриарха Варфоломея, прийти на Собор и объявить о создании Православной Церкви Украины с избранием своего Предстоятеля.
Отец Богдан пишет об этом очень красноречиво и четко: "Мяч был на поле епископата УПЦ МП. Однако, как выразился один католический ученый о. Патрик де Лобье, "главная проблема УПЦ -это "аграрный епископат"… причем слово "аграрный" свидетельствует не о месте рождения, а об особом типе ментальности - когда, сумев подняться по карьерной лестнице Церкви, носитель высокого церковного сана оказывается неспособным к аналогичной трансформации в интеллектуальной сфере. И остается этаким ментальным "подворьем села в городе", т. е. человеком с хуторянским мышлением и психологией…".
Перефразирую проще, с присущим мне упрощением и приведу пример. Митрополит Владимир мне неоднократно говорил: "Саша, понимаешь, часто бывает так, что человек выходит из села, но вот село не выходит из человека".
Митрополит Филарет знает, что Москва никогда автокефалии Украине не даст. То, что он говорит сейчас – не более чем демонстративное сотрясание воздуха. Те условия, которые он ставит, заведомо невыполнимы.
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