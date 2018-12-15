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Алексей Давиденко
Алексей Давиденко
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Филарет: мало кто смог бы наступить на горло своим амбициям

5.5т

Глава УПЦ КП патриарх Филарет не будет претендовать на пост Предстоятеля единой поместной украинской церкви

Филарет.

Филарет: мало кто смог бы наступить на горло своим амбициям

Вот это настоящая преемственность во имя объединения. Вот это настоящая жертвенность личного во благо общего.

Восхищаюсь.

Пройти такой тяжелый жизненный путь и уступить мечту, чтобы воплотить ее в жизни многих поколений прихожан.

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Мало бы кто из мирян смог вот так наступить на горло своим амбициям, отдать публичное первенство, не выпячивать своё имя и роль - во имя идеи.

Вот кто без сомнения войдёт в историю православия и в историю Украины.

Уверен.

Его путь, его мудрость и его поступок приведёт в Украинскую Церковь новых и новых прихожан. Будет примером поведения для многих рядовых священников и мирян.

Глубокая благодарность и уважение.

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Автор
Алексей ДавиденкоАлексей Давиденко
Персона
Патриарх Филарет
Место
Украина
Тег
Томос
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Suxodrotti Kutakos
Suxodrotti Kutakos
тут больше похоже не горло амбициям,а как бы пошел срать и наступил на собственные яйца.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Либо ложь как у москалей и "украинская православная церковь", либо без лжи " православная церковь в Украине" с тем, чтобы отдать должное грекам создавшим православие. А иначе никак, либо соврать с выгодой для себя либо этим побрезговать, мы все совершаемых такой выбор каждый день и можно гордиться, что киевское православие испытывает отвращение от того, что практикует московское
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