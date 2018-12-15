Глава УПЦ КП патриарх Филарет не будет претендовать на пост Предстоятеля единой поместной украинской церкви

Филарет.

Вот это настоящая преемственность во имя объединения. Вот это настоящая жертвенность личного во благо общего.

Восхищаюсь.

Пройти такой тяжелый жизненный путь и уступить мечту, чтобы воплотить ее в жизни многих поколений прихожан.

Мало бы кто из мирян смог вот так наступить на горло своим амбициям, отдать публичное первенство, не выпячивать своё имя и роль - во имя идеи.

Вот кто без сомнения войдёт в историю православия и в историю Украины.

Уверен.

Его путь, его мудрость и его поступок приведёт в Украинскую Церковь новых и новых прихожан. Будет примером поведения для многих рядовых священников и мирян.

Глубокая благодарность и уважение.