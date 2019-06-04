Филарет готовит бунт против ПЦУ: озвучен план

Почетный патриарх ПЦУ Филарет намерен собрать Поместный собор, чтобы утвердить законность существования Киевского патриархата без его выхода из Православной церкви Украины.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что владыка уже обратился с призывом к киевским священникам.

"Установка моя такова: мы не заявляем, что мы прерывает связь с ПЦУ. Такого заявления мы не делаем. Мы делаем решения Поместного собора, что Киевский патриархат как был, так и остается", – заявил он.

Патриарх Филарет Фокус.ua

"Мы проведем Поместный собор, и он утвердит Киевский патриархат и отменит решения Архиерейского собора. Таким образом мы не будем принимать решение, что мы выходим из этой так называемой ПЦУ. Мы утвердим, что мы Киевский патриархат – он был, есть и будет, а новая церковь (ПЦУ), если хочет, будет с ним, а не захочет, то не будет", – продолжил Филарет.

Он также заявил, что Объединительный собор, состоявшийся в декабре 2018 года, является "Поместным собором Константинопольского патриархата" и его решение было фальшивым.

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При этом, патриарх не боится, что священники не придут на Поместный собор. "Если архиереи не придут, то они не будут участниками Поместного собора. А будут участниками те, кто придет на Поместный собор. Архиереи придут, и достаточно несколько архиереев, чтобы Поместный собор был действительным. Если будет только один архиерей, тогда собор не может быть действительным", – заявил он.

Владыка также призвал не придавать значения его преклонному возрасту и выразил уверенность, что многие перешли из КП в ПЦУ именно из-за того, что не видят патриархат без Филарета.

"Мне уже пошел 91-й год. И думают так: "Ну сколько он там еще поживет? Ну пусть несколько лет, а дальше? Так кого надо слушаться - Филарета, который умрет, или Епифания, который будет жить? "Пользуясь не правдой, а интересами земными, некоторые отказались от Киевского патриархата. Мне посылают много архиереев, поддерживающих ПЦУ из тех соображений, что я когда-то умру. Но надо понимать, что, даже когда умру я, изберут нового патриарха, но только если Киевский патриархат будет существовать", – пояснил он.

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