Филарет экстренно созвал Собор: что известно

Почетный патриарх Филарет объявил о решении созвать поместный православный Собор, хотя устав церкви такого права ему не дает.

Он сказал об этом, отвечая на вопросы журналистов 11 июня перед началом форума "За Украинскую Православную Церковь! За Киевский патриархат!", передает BBC.

"Мы созываем поместный собор, на котором не утвердим решение того Собора, который был 15 декабря 2018 года. Значит, он для нас не является обязательным. Этим мы покажем, что Киевский патриархат был, есть и будет. Собор мы созываем на 20 июня" , — отметил Филарет.

Поместный собор — собрание церковных архиереев, священников и мирян, который может одобрять стратегические решения в церкви и отменять решения синода.

Филарет 24 канал

Созыв такого собора Филаретом противоречит уставу Православной церкви Украины, так как это может делать только предстоятель церкви, митрополит Киевский и Всея Украины Епифаний.

По данным источников BBC, Вселенский Патриархат однозначно поддерживает Епифания и не исключает применения санкций в случае воплощения сценария восстановления Киевского патриархата.

Именно 10-11 июня, когда Филарет собрал заседание в Киеве, митрополит Епифаний поехал на день ангела к Вселенскому Патриарху Варфоломею.

По мнению собеседника ВВС в Православной церкви Украины, на этот собор из епископов может приехать митрополит Белгородский и Обоянский Иоасаф, а также, возможно, еще один епископ из бывших приходов УПЦ КП в России.

Также приехать может и небольшая часть священников Киевской епархии ПЦУ, которой руководит Филарет.

В случае осуществления задуманного Филаретом и созданиЯ альтернативной ПЦУ структуры ее участники будут в глазах мирового православия и Вселенского Патриарха раскольниками, считает собеседник.

По его словам, подобные действия Филарета серьезно не повлияют на позиции ПЦУ в Украине или же процесс признания ее другими церквями. Например, возможно признание Элладской церковью в сентябре или октябре этого года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Почетный патриарх ПЦУ Филарет заявил, что намерен восстановить Киевский патриархат.

Он озвучил претензии на новый статус ПЦУ. "Но в Украине существует Киевский патриархат. Потому что мы недовольны статусом митрополии. Мы более 25 лет существуем как патриархат. И народ избирал патриархов", – сказал он.

В ответ на это в Православной церкви Украины признали недействительными любые документы и распоряжения от имени УПЦ КП, выданные после 30 января 2019 года.

Затем поместная Православная церковь Украины показала в сети видео с Собора от 15 декабря 2018 года, на котором зафиксирована ликвидация Украинской православной церкви Киевского патриархата.

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