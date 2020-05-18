Фигуранты "пленок Ермака" прошли полиграф: появилось заключение

Фигуранты дела о пленках брата главы Офиса президента – Дмитрий Штанько и Сергей Шумский – прошли полиграф, который подтвердил правдивость их заявлений относительно Дениса Ермака.

Об этом говорится в справке о результатах прохождения полиграфа Штанько и Шумским. Документ есть в распоряжении "Бабеля".

В частности, согласно документу, опрос на детекторе лжи установил, что Штанько и Шумский говорят правду о передаче денег Ермаку за лоббирование назначений кандидатов на государственные должности. По их мнению, кандидатуры лоббировал сам глава ОП.

Также полиграфолог заключил, что Штанько "действительно видел процесс передачи денег Шумским Денису Ермаку", а также "слышал телефонный разговор и видел переписку Дениса Ермака с, как он считает, Андреем Ермаком о лоббировании назначений кандидатов".

Что касается ответов Шумского, то, согласно документам, при опросе с помощью детектора лжи установили, что он "действительно принимал участие в сборе денег с граждан в качестве вознаграждения за лоббирование их кандидатур при назначении на должности в государственной службе".

Также Шумский "действительно передавал такие деньги Денису Ермаку", "слышал телефонный разговор и видел переписку Дениса Ермака с, как он считает, Андреем Ермаком о лоббировании назначений кандидатов".

Штанько сообщил, что они намерены присоединить результаты полиграфа к материалам дела.

Исследование на полиграфе проводилось 11 мая. Полиграфолог попросил не раскрывать его имя из-за опасений за свою безопасность. "Бабелю" известны данные этого эксперта, а в распоряжении журналистов есть свидетельство о его успешном прохождении курсов эксперта-полиграфолога и удостоверения полиграфолога.

thebabel.com

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