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18 мая • обновлено в 13:51
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Фигуранты "пленок Ермака" прошли полиграф: появилось заключение

6.2т
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Фигуранты дела о пленках брата главы Офиса президента – Дмитрий Штанько и Сергей Шумский – прошли полиграф, который подтвердил правдивость их заявлений относительно Дениса Ермака.

Об этом говорится в справке о результатах прохождения полиграфа Штанько и Шумским. Документ есть в распоряжении "Бабеля".

В частности, согласно документу, опрос на детекторе лжи установил, что Штанько и Шумский говорят правду о передаче денег Ермаку за лоббирование назначений кандидатов на государственные должности. По их мнению, кандидатуры лоббировал сам глава ОП.

Фигуранты "пленок Ермака" прошли полиграф: появилось заключение

Также полиграфолог заключил, что Штанько "действительно видел процесс передачи денег Шумским Денису Ермаку", а также "слышал телефонный разговор и видел переписку Дениса Ермака с, как он считает, Андреем Ермаком о лоббировании назначений кандидатов".

Что касается ответов Шумского, то, согласно документам, при опросе с помощью детектора лжи установили, что он "действительно принимал участие в сборе денег с граждан в качестве вознаграждения за лоббирование их кандидатур при назначении на должности в государственной службе".

Также Шумский "действительно передавал такие деньги Денису Ермаку", "слышал телефонный разговор и видел переписку Дениса Ермака с, как он считает, Андреем Ермаком о лоббировании назначений кандидатов".

Штанько сообщил, что они намерены присоединить результаты полиграфа к материалам дела.

Исследование на полиграфе проводилось 11 мая. Полиграфолог попросил не раскрывать его имя из-за опасений за свою безопасность. "Бабелю" известны данные этого эксперта, а в распоряжении журналистов есть свидетельство о его успешном прохождении курсов эксперта-полиграфолога и удостоверения полиграфолога.

Фигуранты "пленок Ермака" прошли полиграф: появилось заключение

thebabel.com

Фигуранты "пленок Ермака" прошли полиграф: появилось заключение

thebabel.com

Как писал OBOZREVATEL:

  • скандал с "пленками Ермака" разгорелся после того, как нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос, которого уволили с поста советника президента, опубликовал серию видео, которые якобы свидетельствуют о причастности к коррупции Дениса Ермака.

  • На них фигуранты обсуждают назначения за взятки и то, как проходит отбор кандидатов.

  • Также в интернете появилась запись, на которой фигуранты "пленок Ермака" обсуждают получение наградного оружия.

  • Ранее в сети обнародовали разговор кандидата на должность главы Госгеокадастра Александра Луцкого и одного из фигурантов скандальных "пленок Ермака". В нем они обсуждают якобы курирование нынешним главой ОПУ Андреем Ермаком вопроса о создании земельной схемы для своего брата Дениса.

  • Напомним, также фигуранты скандальных "пленок" Дмитрий Штанько и Сергей Шумский рассказали, что люди, которые проходили собеседования у брата главы ОПУ Дениса Ермака, за назначения на определенные должности в целом заплатили порядка $100 тысяч.

  • Более того, первые $10 тыс. из собранных 100 тыс. даже якобы успели передать непосредственно нынешнему главе ОПУ Андрею Ермаку. Речь шла о "проплате" Луцкого.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Пленки Ермака
Место
Украина
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