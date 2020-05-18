Фигуранты "пленок Ермака" прошли полиграф: появилось заключение

Фигуранты дела о пленках брата главы Офиса президента – Дмитрий Штанько и Сергей Шумский – прошли полиграф, который подтвердил правдивость их заявлений относительно Дениса Ермака.

Об этом говорится в справке о результатах прохождения полиграфа Штанько и Шумским. Документ есть в распоряжении "Бабеля".

В частности, согласно документу, опрос на детекторе лжи установил, что Штанько и Шумский говорят правду о передаче денег Ермаку за лоббирование назначений кандидатов на государственные должности. По их мнению, кандидатуры лоббировал сам глава ОП.

Также полиграфолог заключил, что Штанько "действительно видел процесс передачи денег Шумским Денису Ермаку", а также "слышал телефонный разговор и видел переписку Дениса Ермака с, как он считает, Андреем Ермаком о лоббировании назначений кандидатов".

Что касается ответов Шумского, то, согласно документам, при опросе с помощью детектора лжи установили, что он "действительно принимал участие в сборе денег с граждан в качестве вознаграждения за лоббирование их кандидатур при назначении на должности в государственной службе".

Также Шумский "действительно передавал такие деньги Денису Ермаку", "слышал телефонный разговор и видел переписку Дениса Ермака с, как он считает, Андреем Ермаком о лоббировании назначений кандидатов".

Штанько сообщил, что они намерены присоединить результаты полиграфа к материалам дела.

Исследование на полиграфе проводилось 11 мая. Полиграфолог попросил не раскрывать его имя из-за опасений за свою безопасность. "Бабелю" известны данные этого эксперта, а в распоряжении журналистов есть свидетельство о его успешном прохождении курсов эксперта-полиграфолога и удостоверения полиграфолога.

thebabel.com

thebabel.com

Как писал OBOZREVATEL:

скандал с "пленками Ермака" разгорелся после того, как нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос, которого уволили с поста советника президента, опубликовал серию видео, которые якобы свидетельствуют о причастности к коррупции Дениса Ермака.

На них фигуранты обсуждают назначения за взятки и то, как проходит отбор кандидатов.

Также в интернете появилась запись, на которой фигуранты "пленок Ермака" обсуждают получение наградного оружия.

Ранее в сети обнародовали разговор кандидата на должность главы Госгеокадастра Александра Луцкого и одного из фигурантов скандальных "пленок Ермака". В нем они обсуждают якобы курирование нынешним главой ОПУ Андреем Ермаком вопроса о создании земельной схемы для своего брата Дениса.

Напомним, также фигуранты скандальных "пленок" Дмитрий Штанько и Сергей Шумский рассказали, что люди, которые проходили собеседования у брата главы ОПУ Дениса Ермака, за назначения на определенные должности в целом заплатили порядка $100 тысяч.

Более того, первые $10 тыс. из собранных 100 тыс. даже якобы успели передать непосредственно нынешнему главе ОПУ Андрею Ермаку. Речь шла о "проплате" Луцкого.

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