Фигурантам "пленок Ермака" подожгли мотоцикл и бросили гранату в авто. Видео
Неизвестные подожгли мотоцикл Дмитрия Штанько и подбросили гранату в автомобиль Сергея Шумского, которые являются фигурантами дела о пленках Дениса Ермака.
Как они сообщили в комментарии "Бабелю", инцидент произошел в ночь с 11 на 12 мая. По словам Штанько, около часа ночи его разбудили соседи, которые заметили, как горит его мотоцикл. Он передал видео с камер наблюдения, на котором можно увидеть, как неизвестный мужчина поджигал мотоцикл (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).
"Мотоцикл сгорел. Я вызвал полицию, приехала следственно-оперативная группа, меня допросили. Мы обнаружили, что есть несколько свидетелей, сейчас я еду на допрос. Я считаю, что это связано с тем, что мы вчера прошли полиграф, сегодня будет заключение", – сообщил Штанько.
В свою очередь, Шумский сообщил, что гранату в его авто бросили примерно в то же время, что и произошел поджог мотоцикла Штанько.
"Я об этом узнал от полиции, когда она около 1:30 позвонила в мою дверь. Они спросили, являюсь ли я владельцем такого-то автомобиля, и сообщили, что произошла неприятность. Оказалось, что молодой человек, который был в черной одежде с балаклавой на лице, подошел к моему автомобилю, разбил стекло на месте водителя и бросил туда гранату", – отметил Шумский и добавил, что злоумышленнику удалось сбежать.
Он также уточнил, что чека в гранате осталась, поэтому она не взорвалась. Но пока сложно говорить, это ошибка злоумышленника, или его цель была просто напугать.
Как писал OBOZREVATEL:
скандал с "пленками Ермака" разгорелся после того, как нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос, которого уволили с поста советника президента, опубликовал серию видео, которые якобы свидетельствуют о причастности к коррупции Дениса Ермака.
На них фигуранты обсуждают назначения за взятки и то, как проходит отбор кандидатов.
Также в интернете появилась запись, на которой фигуранты "пленок Ермака" обсуждают получение наградного оружия.
Ранее в сети обнародовали разговор кандидата на должность главы Госгеокадастра Александра Луцкого и одного из фигурантов скандальных "пленок Ермака". В нем они обсуждают якобы курирование нынешним главой ОПУ Андреем Ермаком вопроса о создании земельной схемы для своего брата Дениса.
Напомним, также фигуранты скандальных "пленок" Дмитрий Штанько и Сергей Шумский рассказали, что люди, которые проходили собеседования у брата главы ОПУ Дениса Ермака, за назначения на определенные должности в целом заплатили порядка $100 тысяч.
Более того, первые $10 тыс. из собранных 100 тыс. даже якобы успели передать непосредственно нынешнему главе ОПУ Андрею Ермаку. Речь шла о "проплате" Луцкого.