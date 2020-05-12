Неизвестные подожгли мотоцикл Дмитрия Штанько и подбросили гранату в автомобиль Сергея Шумского, которые являются фигурантами дела о пленках Дениса Ермака.

Как они сообщили в комментарии "Бабелю", инцидент произошел в ночь с 11 на 12 мая. По словам Штанько, около часа ночи его разбудили соседи, которые заметили, как горит его мотоцикл. Он передал видео с камер наблюдения, на котором можно увидеть, как неизвестный мужчина поджигал мотоцикл (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Мотоцикл сгорел. Я вызвал полицию, приехала следственно-оперативная группа, меня допросили. Мы обнаружили, что есть несколько свидетелей, сейчас я еду на допрос. Я считаю, что это связано с тем, что мы вчера прошли полиграф, сегодня будет заключение", – сообщил Штанько.

Фигурантам "пленок Ермака" подожгли мотоцикл и бросили гранату в авто

В свою очередь, Шумский сообщил, что гранату в его авто бросили примерно в то же время, что и произошел поджог мотоцикла Штанько.

"Я об этом узнал от полиции, когда она около 1:30 позвонила в мою дверь. Они спросили, являюсь ли я владельцем такого-то автомобиля, и сообщили, что произошла неприятность. Оказалось, что молодой человек, который был в черной одежде с балаклавой на лице, подошел к моему автомобилю, разбил стекло на месте водителя и бросил туда гранату", – отметил Шумский и добавил, что злоумышленнику удалось сбежать.

Он также уточнил, что чека в гранате осталась, поэтому она не взорвалась. Но пока сложно говорить, это ошибка злоумышленника, или его цель была просто напугать.

Фигуранту "пленок Ермака" подожгли мотоцикл thebabel.com.ua

Фигуранту "пленок Ермака" подожгли мотоцикл thebabel.com.ua

Как писал OBOZREVATEL:

скандал с "пленками Ермака" разгорелся после того, как нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос, которого уволили с поста советника президента, опубликовал серию видео, которые якобы свидетельствуют о причастности к коррупции Дениса Ермака.

На них фигуранты обсуждают назначения за взятки и то, как проходит отбор кандидатов.

Также в интернете появилась запись, на которой фигуранты "пленок Ермака" обсуждают получение наградного оружия.

Ранее в сети обнародовали разговор кандидата на должность главы Госгеокадастра Александра Луцкого и одного из фигурантов скандальных "пленок Ермака". В нем они обсуждают якобы курирование нынешним главой ОПУ Андреем Ермаком вопроса о создании земельной схемы для своего брата Дениса.

Напомним, также фигуранты скандальных "пленок" Дмитрий Штанько и Сергей Шумский рассказали, что люди, которые проходили собеседования у брата главы ОПУ Дениса Ермака, за назначения на определенные должности в целом заплатили порядка $100 тысяч.

Более того, первые $10 тыс. из собранных 100 тыс. даже якобы успели передать непосредственно нынешнему главе ОПУ Андрею Ермаку. Речь шла о "проплате" Луцкого.

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