Фигуранта дела о взятке руководителям НАБУ и САП арестовали с залогом в 84 миллиона

Высший антикоррупционный суд арестовал фигуранта дела о взятке в 6 млн долларов для глав НАБУ и САП Николая Ильяшенко с правом залога в 84 млн гривен (на 20 млн меньше, чем просил прокурор).

Решение 15 июня объявила следственная судья ВАКС Вера Михайленко. Трансляция судебного заседания велась на канале суда в YouTube. Напомним, речь идет о взятке за закрытие уголовного производства против бывшего министра экологии Николая Злочевского (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Ходатайство детектива НАБУ, согласованного прокурором САП, – удовлетворить частично. Применить к Николаю Ильяшенко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней, до 10 августа. Определить альтернативой 84 млн грн залога", – сообщила она.

Также судья отметила, что в случае внесения залога на Ильяшенко положат следующие обязанности: являться по первому вызову, не отлучаться из Киева без разрешения, сообщать об изменении места жительства или работы, воздерживаться от общения по обстоятельствам уголовного производства с любыми лицами, кроме защитников, суда и правоохранительных органов, носить электронный браслет.

Напомним, 14 июня Ильяшенко отстранили от должности первого заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве.

Ранее суд арестовал другого подозреваемого по делу – бывшего директора по правовым вопросам компании Burisma Group Андрея Кичу. Судья определила ему альтернативой 40,35 млн грн залога. Еще одной подозреваемой – бывшему директору организационно-распорядительного департамента Государственной фискальной службы Елене Мазуровой – суд должен избрать меру пресечения 15 июня.

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