Фигуранта дела о взятке руководителям НАБУ и САП арестовали с залогом в 84 миллиона

Высший антикоррупционный суд арестовал фигуранта дела о взятке в 6 млн долларов для глав НАБУ и САП Николая Ильяшенко с правом залога в 84 млн гривен (на 20 млн меньше, чем просил прокурор).

Решение 15 июня объявила следственная судья ВАКС Вера Михайленко. Трансляция судебного заседания велась на канале суда в YouTube.

"Ходатайство детектива НАБУ согласованного прокурором САП – удовлетворить частично. Применить к Николаю Ильяшенко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней, до 10 августа. Определить альтернативой 84 млн грн залога", – сообщила она.

Также судья отметила, что в случае внесения залога на Ильяшенко положат следующие обязанности: являться по первому вызову, не отлучаться из Киева без разрешения, сообщать об изменении места жительства или работы, воздерживаться от общения по обстоятельствам уголовного производства с любыми лицами, кроме защитников, суда и правоохранительных органов, носить электронный браслет.

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