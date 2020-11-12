Фестиваль православного кино 'Покров' откроется фильмом о Ломаченко и Усике

Стартовал XVIII Международный фестиваль православного кино "Покров". В этом году фестиваль проходит в онлайн-формате. Церемония открытия транслируется из двух студий – в Киеве и Москве. Посмотреть ее можно на канале "Спас" и в Интернет.

Тема фестиваля "Не бойся, только веруй". В основном конкурсе фестиваля принимают участие 68 фильмов из семи стран: Украины, России, Израиля, Франции, Беларуси, Армении и Сербии. В течение девяти дней все фильмы будут в свободном доступе на сайте кинофестиваля. Для свободного просмотра они будут активированы с 13 по 21 ноября.

Фильмом открытия фестиваля станет документальный фильм режиссёра инока Иллариона (Моисеева) "Здравствуй, брат, Христос воскресе", который рассказывает о вере, дружбе, настоящем патриотизме известных украинских боксёров Василия Ломаченко и Александра Усика.

В своем приветственном слове президент фестиваля "Покров" народный депутат Украины Андрей Деркач подчеркнул, что несмотря на все сложности, созданные коронавирусом, жизнь и творчество продолжаются.

"Не устаю говорить слова благодарности всем, кто делает православное кино. Зачастую – это фильмы-переживания, заставляющие по-новому взглянуть на жизнь, переоценить свои поступки и мысли. Все в нашей жизни начинается с веры и силы мысли. Если каждый из нас будет заботиться о других, то мы перейдём с пути страдания на путь света, избавимся от каронавируса и многих других проблем. Если мы будем думать об объединении, в мире все наладится само собой. Нам надо исправить только свои мысли", – сказал Деркач.

Руководитель проекта Архиепископ Обуховский Иона прокомментировал тему фестиваля.

"Слова "Не бойся" очень часто встречаются в Евангелие. Это наверное одна из самых распространенных фраз Христа в Евангелии – "Не бойся!". И сейчас, когда масса поводов для страхов, для переживаний, мы, верующие во Христа люди, должны понимать: Не бойся, Христос с тобой, Христос ведет тебя, принимай от Него все то, что Он дает тебе на твоем пути", – сказал Иона.

Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) обратился к зрителям с приветственным словом.

"Пусть те фильмы, которые мы будем смотреть, помогут нам углубить наше восприятие православной веры и окружающего мира. Пусть они помогут нам стать добрее, стать ближе ко Христу, научиться исполнению Его Божественных заповедей", – отметил Иларион.

Наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел подчеркнул необходимость единства.

"Мы неразделимы и нам нечего делить. У нас одна история, у нас один покров Божией Матери, у нас должно быть все одно. Мы не должны делить Бога, мы не должны делить историю, мы должны видеть в друг друге брата, образ Христов", – сказал Павел.

Режиссер Николай Досталь, обладатель гран-при фестиваля "Покров" 2016 года, также отметил, что вера должна объединять.

"Правильно говорят, что вера должна объединять, естественно, православие, поэтому мы должны показывать пример всем враждующим элементам, что надо общаться, дружить, надо какой-то находить контакт, конечно. Поэтому этот фестиваль – он просто вклад в большую копилку таких каких-то дружеских теплых отношений между украинцами и русскими", – отметил Досталь.

Международный кинофестиваль православного кино "Покров" проводится с 2003 года, когда он был проведен по благословлению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира. Сегодня фестиваль проходит под благословлением Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

Кинофестиваль проходит ежегодно с целью популяризации фильмов христианского содержания. Президент кинофестиваля – народный депутат Украины Андрей Деркач. В этом году фестиваль "Покров" впервые проходит в онлайн формате.