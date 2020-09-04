Фесенко о решении суда по иску Суркисов к ПриватБанку: если его не выполнить, может пострадать Украина

В принятом Печерским судом 2 сентября решении о взыскании с государственного "ПриватБанка" 350 млн долларов в пользу компаний, принадлежащих украинским бизнесменам Игорю и Григорию Суркисам нет ничего сверхординарного. И решение придется выполнять, поскольку в противном случае в ближайшем будущем претензии могут быть предъявлены уже к государству Украина. Такое мнение в интервью "Гордону" высказал руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Ничего сверхординарного и катастрофического не произошло. Печерский суд лишь подтвердил решения предыдущих судов по этим вопросам, которые не были выполнены. И первое решение по этому делу было еще в 2017 году, то есть при президентстве Петра Порошенко. Судя по всему, судебная эпопея продолжится и далее, так как министр юстиции заявил о намерении оспорить решение Печерского суда", – отметил Фесенко.

Бурную реакцию представителей власти на решение Печерского суда в пользу Суркисов политолог объясняет тем, что в иске речь идет о больших суммах, а также юридически слабыми позициями "ПриватБанка" в этом конфликте.

" При прежнем руководстве Нацбанка Украины (Валерия Гонтарева и компания) были приняты явно манипулятивные и юридически не вполне корректные решения в процессе национализации "ПриватБанка". И нынешнее руководство государственного "ПриватБанка", Нацбанка Украины и правительства вынуждено отдуваться за ошибки и сомнительные процедурные схемы, реализованные Гонтаревой", – подчеркнул Фесенко.

Он рассказал о предыстории конфликта. По словам Фесенко, английские компании владели средствами, размещенными в 2012–2014 годах на депозитных счетах, открытых в кипрском филиале "ПриватБанка". Только тело депозита составляло 250 млн долларов плюс проценты за все эти годы. Впоследствии в ходе национализации "ПриватБанка" все 6 английских компаний без достаточных оснований были признаны "связанными" с "ПриватБанком", их средства в этом банке подлежали принудительному обмену на акции дополнительной эмиссии во время национализации финучреждения, которые в дальнейшем были выкуплены государством за 1 гривну. По словам Фесенко, средства английских компаний были попросту списаны.

"Если суть претензий государства к бывшим владельцам "ПриватБанка" была понятна, то касательно английских компаний все так и осталось загадкой. Не говоря уже о нарушении процедуры, когда компаниям даже не предоставили права опротестовать решение банковского регулятора об определении их связанности. Вопрос взыскания государственных средств не стоит. Речь идет исключительно о возврате "ПриватБанком" частных денег", – подчеркнул Фесенко.

По его мнению, речь идет о нарушении всех возможных норм законодательства - не только украинского, но и европейского.

" Украинские чиновники умудрились нарушить законодательство не только Украины, но и государства – члена ЕС (Республика Кипр). Так, на момент списания денег с депозитов английских компаний действовал запрет Центробанка Республики Кипр, который делал невозможными любые операции с денежными активами, кроме обслуживания депозитов (выплата тела депозитов и процентов по депозиту). Кроме того, кипрским судом был выдан бессрочный запрет, действующий по всему миру, который запрещал списывать или иным образом прекращать действие таких депозитов", – пояснил Фесенко.

"Кстати, в истории со списанием денег со счетов кипрского филиала "ПриватБанка" вообще происходит какая-то детективная история. В частности, банк неоднократно заявлял, что деньги трансформировались в капитал. Однако в своем ежегодном отчете от 31 декабря 2019 года банк указывает, что на окончание 2019 года в депозиты юридических лиц включено более 6,8 млрд грн средств Кипрского филиала "ПриватБанка", которые были предметом конвертации обязательств в капитал при национализации в 2016 году", – дополнил он.

По словам Фесенко, эти деньги не были перечислены филиалом банка из-за запрета Центрального банка Кипра на проведение филиалом межбанковских расчетов с банком и в связи с судебными исками, открытыми по этим средствам. Исходя из последнего, политолог приходит к выводу: средства с депозитов в капитал банка не трансформировались, и попросту не возвращаются своим законным владельцам без каких-либо оснований.

В то же время, Фесенко подчеркивает: ситуация с этим судом и этими деньгами никоим образом не касается вопроса национализации "ПриватБанка".

"Это принципиально важная деталь: сейчас вообще не оспаривается сама процедура национализации "ПриватБанка", не стоит вопрос взыскания государственных средств. Речь идет исключительно о возврате "ПриватБанком" частных средств. И эти деньги есть, что подтверждается вышеуказанной отчетностью", - убежден Фесенкл.

В то же время, он предостерег власти от искушения не выполнять решение суда.

"Крайне негативным последствием судебного конфликта по этому делу является сам прецедент неисполнения судебных решений. Украина и так уже среди лидеров по количеству жалоб наших граждан в Европейский суд по правам человека. На нашу страну приходится примерно 15% жалоб, большинство из которых как раз касаются невыполнения решений национальных судов. И главный вопрос здесь, готово ли государство наконец-то исправлять подобную негативную ситуацию", - заявил Фесенко.

По его мнению, игнорирование данного решения в дальнейшем приведет к тому, что претензии будут предъявлены непосредственно к государству. И платить за это Украина будет собственной репутацией и деньгами налогоплательщиков.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 2 сентября Суркисы выиграли суд против Приватбанка. При этом в Минфине с поражением не смирились - и намерены оспорить решение Печерского районного суда города Киева.

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