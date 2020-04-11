Феномена больше нет: коронавирус добрался до последней области Украины
В Николаевской области зафиксированы первые два случая коронавируса COVID-19.
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Как сообщил на брифинге 11 апреля главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, заболели двое жителей Николаевского района, которые вернулись из Польши (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Они не вошли в статистику за предыдущие сутки. Но только что сообщили, что случаи есть. Поэтому и Николаевская область вошла в число областей, где обнаружен коронавирус", – сказал он.
В статистике Министерства здравоохранения по состоянию на 9:30 11 апреля отмечено, что в Николаевской области ноль случаев коронавируса.
Почему Николаевскую область называли феноменом
Ранее Виктор Ляшко заявлял, что ситуацию с отсутствием коронавируса в Николаевской области "тяжело объяснить, но это приятная вещь".
"Тестирование проводимых подозрений на коронавирусную инфекцию есть, но они не подтверждены. Будем рады, если хоть в одной области не будет зафиксированных случаев", – подчеркивал он.
9 апреля главный санврач приехал с инспекцией в Николаев, чтобы проверить, нет ли в регионе сбоя, который не позволяет выявить больных коронавирусом.
Он рассказал, что комиссия Минздрава провела исследование образцов больного пневмонией в области. Они совпали с выводами николаевских специалистов об отсутствии COVID-19 и подтвердили правильность алгоритма их действий.
Уже 10 апреля президент Украины Владимир Зеленский распорядился немедленно обратить особое внимание на Николаевскую область.
"Целая область у нас остается под вопросом. Мы не знаем, сколько людей там могут быть больными COVID-19, а поэтому не можем оценить рисков распространения болезни. Немедленно, просто немедленно, без задержек необходимо разобраться с этим", – сказал президент.
Что говорили власти Николаевщины о коронавирусе
Несмотря на отсутствие инфицированных COVID-19, в Николаевской области активно готовились к тому, чтобы бороться с эпидемией. В частности, в регионе взяли на контроль всех жителей, которые начиная с 16 марта вернулись домой из-за границы.
Председатель Николаевской ОГА Александр Стадник в комментарии OBOZREVATEL заверил, что они работают на опережение еще с января.
"Никакого секрета нет. Считаю, что благодаря президенту и правительству мы сделали те шаги, которые сегодня дали такой результат. Мы проводим очень серьезную информационную политику в отношении карантинных мер. Каждый день на связи с районами", – отметил он.
Чиновник заверил, что в области не намерены скрывать реальную статистику и заинтересованы выявлять случаи заражения, если такие будут.
Вечером 10 апреля пресс-служба Николаевской ОГА сообщила, что в течение дня за медицинской помощью обратилось 11 пациентов с подозрением на коронавирус, из них 3 госпитализированы в Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней. Другим 8 лицам назначено амбулаторное лечение в условиях самоизоляции.
"Лабораторно обследовано на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 110 пациентов. В стадии обследования 8 человек. На сегодня 81 обследованное лицо имеет отрицательный результат, 29 проб в работе", – говорилось в сообщении.
Как писал OBOZREVATEL, главврач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова рассказала, что с начала 2020 года в ее больнице зафиксирован аномальный рост пациентов с пневмонией – в 18 раз больше, чем за аналогичный период 2019 года.