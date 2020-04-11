Феномена больше нет: коронавирус добрался до последней области Украины

В Николаевской области зафиксированы первые два случая коронавируса COVID-19.
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Как сообщил на брифинге 11 апреля главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, заболели двое жителей Николаевского района, которые вернулись из Польши (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
В Николаевской области появились первые зараженные
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"Они не вошли в статистику за предыдущие сутки. Но только что сообщили, что случаи есть. Поэтому и Николаевская область вошла в число областей, где обнаружен коронавирус", – сказал он.
В статистике Министерства здравоохранения по состоянию на 9:30 11 апреля отмечено, что в Николаевской области ноль случаев коронавируса.
Почему Николаевскую область называли феноменом
Ранее Виктор Ляшко заявлял, что ситуацию с отсутствием коронавируса в Николаевской области "тяжело объяснить, но это приятная вещь".
"Тестирование проводимых подозрений на коронавирусную инфекцию есть, но они не подтверждены. Будем рады, если хоть в одной области не будет зафиксированных случаев", – подчеркивал он.
9 апреля главный санврач приехал с инспекцией в Николаев, чтобы проверить, нет ли в регионе сбоя, который не позволяет выявить больных коронавирусом.
Он рассказал, что комиссия Минздрава провела исследование образцов больного пневмонией в области. Они совпали с выводами николаевских специалистов об отсутствии COVID-19 и подтвердили правильность алгоритма их действий.
Уже 10 апреля президент Украины Владимир Зеленский распорядился немедленно обратить особое внимание на Николаевскую область.
"Целая область у нас остается под вопросом. Мы не знаем, сколько людей там могут быть больными COVID-19, а поэтому не можем оценить рисков распространения болезни. Немедленно, просто немедленно, без задержек необходимо разобраться с этим", – сказал президент.
Что говорили власти Николаевщины о коронавирусе
Несмотря на отсутствие инфицированных COVID-19, в Николаевской области активно готовились к тому, чтобы бороться с эпидемией. В частности, в регионе взяли на контроль всех жителей, которые начиная с 16 марта вернулись домой из-за границы.
Председатель Николаевской ОГА Александр Стадник в комментарии OBOZREVATEL заверил, что они работают на опережение еще с января.
"Никакого секрета нет. Считаю, что благодаря президенту и правительству мы сделали те шаги, которые сегодня дали такой результат. Мы проводим очень серьезную информационную политику в отношении карантинных мер. Каждый день на связи с районами", – отметил он.
Чиновник заверил, что в области не намерены скрывать реальную статистику и заинтересованы выявлять случаи заражения, если такие будут.
Вечером 10 апреля пресс-служба Николаевской ОГА сообщила, что в течение дня за медицинской помощью обратилось 11 пациентов с подозрением на коронавирус, из них 3 госпитализированы в Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней. Другим 8 лицам назначено амбулаторное лечение в условиях самоизоляции.
"Лабораторно обследовано на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 110 пациентов. В стадии обследования 8 человек. На сегодня 81 обследованное лицо имеет отрицательный результат, 29 проб в работе", – говорилось в сообщении.
Как писал OBOZREVATEL, главврач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова рассказала, что с начала 2020 года в ее больнице зафиксирован аномальный рост пациентов с пневмонией – в 18 раз больше, чем за аналогичный период 2019 года.
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