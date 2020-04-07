Феномен или нарушение: Минздрав решил проверить единственную область Украины без коронавируса

В Министерстве здравоохранения Украины намерены рассмотреть вопрос, почему в Николаевской области пока нет подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

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Об этом на онлайн-брифинге 7 апреля заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко (чтобы посмотреть видео, досктолльте новость до конца).

"Феномен Николаевской области будет также подробно рассмотрен, почему там не зарегистрированы случаи. Реальная ли это картина, или же у нас есть нарушения алгоритмов", – подчеркнул он.

Ляшко заявил, что феномен Николаевской области будет тщательно исследован

По словам главного санврача, это предстоит выяснить бригадам медработников, в состав которых входят представители Министерства здравоохранения, Национальной службы здоровья Украины, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а также отдельно от них работают эксперты-вирусологи, которые ездят по всем вирусологическим лабораториям в областях.

"Как только Минздрав будет иметь подтвержденную информацию по этому поводу, она будет обнародована", – отметил Ляшко.

Смотреть заявлене Ляшко о Николаевской области на видео с 4-й минуты:

Как сообщал OBOZREVATEL, в Николаевской области до сих пор нет ни одного официального случая заражения коронавирусом. Местные власти уверяют, они начали работу еще с января 2020 года, именно поэтому удалось избежать болезни. К тому же, считают, что помогает и покровитель региона "Николай Чудотворец".

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