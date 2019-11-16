В анексированном Россией Крыму в курортной Феодосии фекалии из старого санатория сливают в море.

Соответствующие фото в Twitter опубликовала блогер RoksolanaToday&Крым25%, отметив, что в месте слива стоит ужасная вонь.

"Феодосия. В районе насосной станции, которая находится возле старого корпуса санатория МО стояла ужасная вонь. Волны размыли песок и стала видна труба, по которой вытeкают фeкалии прямо в море", – сообщила блогер.

В Феодосии фекалии сливают в море Twitter RoksolanaToday&Крым25%

В Феодосии фекалии сливают в море Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Феодосия

В районе насосной станции, которая находится возле старого корпуса санатория МО стояла ужасная вонь. Волны размыли песок и стала видна труба, по которой вытeкают фeкалии прямо в море. pic.twitter.com/tTOGrgx1Kk — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) November 16, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, в анексированном Крыму назрела катастрофическая ситуация из-за нехватки пресной воды. Крупные реки полуострова пересохли.

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