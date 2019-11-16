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16 ноября • обновлено в 22:36
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"Фекалии текут в море": в сети показали новое экологическое ЧП в Крыму

1.6т
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В анексированном Россией Крыму в курортной Феодосии фекалии из старого санатория сливают в море.

Соответствующие фото в Twitter опубликовала блогер RoksolanaToday&Крым25%, отметив, что в месте слива стоит ужасная вонь.

"Феодосия. В районе насосной станции, которая находится возле старого корпуса санатория МО стояла ужасная вонь. Волны размыли песок и стала видна труба, по которой вытeкают фeкалии прямо в море", – сообщила блогер.

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В Феодосии фекалии сливают в море

В Феодосии фекалии сливают в море

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

В Феодосии фекалии сливают в море

В Феодосии фекалии сливают в море

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Как сообщал OBOZREVATEL, в анексированном Крыму назрела катастрофическая ситуация из-за нехватки пресной воды. Крупные реки полуострова пересохли.

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Крым
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Глупая баба не знает, что такое глубоководный выпуск сточных вод. Он уже сто лет используется в Крыму, иначе канализацию там девать просто некуда. Но, этож нужно уметь читать, чтобы узнать об этом.
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