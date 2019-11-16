В анексированном Россией Крыму в курортной Феодосии фекалии из старого санатория сливают в море.
Соответствующие фото в Twitter опубликовала блогер RoksolanaToday&Крым25%, отметив, что в месте слива стоит ужасная вонь.
"Феодосия. В районе насосной станции, которая находится возле старого корпуса санатория МО стояла ужасная вонь. Волны размыли песок и стала видна труба, по которой вытeкают фeкалии прямо в море", – сообщила блогер.
В Феодосии фекалии сливают в море
Twitter RoksolanaToday&Крым25%
В Феодосии фекалии сливают в море
Twitter RoksolanaToday&Крым25%
Феодосия— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) November 16, 2019
В районе насосной станции, которая находится возле старого корпуса санатория МО стояла ужасная вонь. Волны размыли песок и стала видна труба, по которой вытeкают фeкалии прямо в море. pic.twitter.com/tTOGrgx1Kk
Как сообщал OBOZREVATEL, в анексированном Крыму назрела катастрофическая ситуация из-за нехватки пресной воды. Крупные реки полуострова пересохли.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!