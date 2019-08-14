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"Фекалии текут со всех сторон": в Крыму пожаловались на жизнь при оккупации РФ

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Жители сел и поселков Симферопольского района, несмотря на территориальную близость к городу, испытывают ряд проблем с благами цивилизации.

Как передает "Крым.Реалии", одной из главных проблем является борьба с канализационными стоками, которые нередко текут прямо по улицам.

По словам жительницы Добровской долины, в поселке нет канализации, а очистные и насосные не работают. "Участки частных секторов утопают в фекалиях. И я скажу большее: эти фекалии стекают в Салгир, которая впадает в Симферопольское водохранилище, и весь Симферополь ее пьет. Там не то, что запах, там нереально уже ходить. Причем мы обращались в администрацию неоднократно, просили помощи. Это невозможно, когда со всех сторон на тебя текут фекалии", - пожаловалась она.

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Сообщается, что водоснабжение крымчан становится проблемным, поскольку в последнее время практически во всех скважинах Симферопольского, а также Белогорского и Кировского районов отмечается превышение в два раза жесткости и минерализации воды.

Многие жители района годами живут без водоснабжения и говорят, что вода в селах есть либо в сезон дождей, либо когда она идет с гор.

Также в селах курсируют старые автобусы, которые, по словам жителей, "рассыпаются по дороге" и протекают, когда идут дожди. В некоторых населенных пунктах автобусы хотят с интервалами в 2-3 часа, а вечерних рейсов и вовсе нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России выдвинули претензии на воду из Днепра, однако украинская сторона жестко поставила оккупантов на место.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина Симферополь
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