"Сталин не встречался с Гитлером, а война развязалась из-за Польши": историки разоблачили фейки Путина

Президент России Владимир Путин опубликовал статью к годовщине победы, которую назвал так: "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим". В ней он изложил свое видение фактов времен Второй мировой войны, ее причин, роли отдельных лиц и т.д.

Впрочем, этот текст вызвал много вопросов. Так, российский историк Андрей Зубов назвал это работой "историка-любителя" и пришел к выводу, что советская история изменила сознание Путина.

Известные украинские историки Владимир Вятрович и Ярослав Грицак рассказали OBOZREVATEL, что нашли в статье Путина массу заявлений, которые не согласуются с исторической правдой. Далее приводим прямую речь ученых.

Коротко о статье Путина

Ярослав Грицак: Чтобы лучше понять текст, стоит сказать о контексте. Контекст этот очень прост: у России больше нет будущего. После обнуления президентского срока Путина Россия замораживается на пару лет вперед. Единственное, что теперь у нее есть – это ее прошлое. И наибольшее, что есть в этом прошлом, – это Великая отечественная война, Победа. Потому что больше нечем хвастаться. Политическая и экономическая модернизация России провалилась, и история – а точнее историческая память – служит фиговым листком, чтобы замаскировать этот провал.

До сих пор путинская версия истории была для домашнего обихода. Его последняя статья – это попытка экспорта этой версии вовне. Она пытается легитимизировать российский провал. Мол, не смотрите, что у нас делается в России – смотрите, что мы делаем вовне: мы продолжаем большое дело, спасаем мир от международного терроризма и национализма! Поэтому признайте нашу роль и верните нам статус великой державы.

Владимир Вятрович: Я сомневаюсь, что это писал Путин. Это коллективная работа, подписанная Путиным для привлечения к ней особого внимания, концентрат современной российской пропаганды о Второй мировой войне. Упор на акцентах, на которых она акцентирует все время.

Пустой текст. Не чувствуется, что человек понимает тему. Штампы, штампы, штампы.

Владимир Путин

Тезис Путина №1: "Победа над нацизмом была одержана прежде всего советским народом . В целом, на долю СССР пришлось около 75 процентов всех военных усилий антигитлеровской коалиции".

Ярослав Грицак: Не знаю, что и как он считал, "военные усилия" – это очень размытое понятие. Как считать "усилия"? Что это: потери на фронте? Или также в тылу? Человеческие? Материальные? Как определялась доля других стран и т.п., и т.д.

Если говорить не об "усилиях", а о человеческих потерях: даже те потери, которые называет Путин, являются заниженными. Путин озвучивает официальную версию – а есть так называемая фронтовая правда. Фронтовики вспоминают: наступление немцев забросали телами советских солдат. Как говорил один фронтовой офицер, за такую победу судить надо. Фронтовая политика Сталина была преступной. Он был преступником как в мирное время, так и во время войны.

Владимир Вятрович: Я не знаю, откуда он взял эти цифры, но это абсолютно вписывается в концепцию современной России: победа над нацизмом – это почти монополия Советского Союза, а значит – России. Задача этого – очевидно, прикрывать современные военные преступления России.

Тезис Путина №2: "В отличие от многих тогдашних руководителей Европы Сталин не запятнал себя личной встречей с Гитлером"

Ярослав Грицак: Есть неподтвержденная версия ЦРУ, что Сталин встречался с Гитлером во Львове в 1940 году. Якобы была тайная встреча, но, скорее всего, это выдумка. Но дело даже не в этом. До 1940-х годов Сталин не встречался не только с Гитлером, но и ни с каким другим лидером. Неважно, что Сталин не встречался с Гитлером – с Гитлером встречался Молотов, министр иностранных дел.

Но важно даже не это. Путин пытается донести такой скрытый месседж: да, Сталин был преступником, но его внешняя политика была правильной и честной. Аналогии к современности очевидны: не смотрите, что мы вытворяем у себя дома (намекает Путин), смотрите, что мы делаем вовне.

Владимир Вятрович: Это ключевой пропагандистский момент, который заключается в том, что на самом деле Вторую мировую войну начал не Советский Союз и нацистская Германия через свое сотрудничество. Что якобы она началась с Мюнхенского сговора, и якобы именно Западная Европа виновата в том, что развязалась война. Постоянное противопоставление пакта Молотова-Риббентропа Мюнхенскому сговору. И отдельный акцент делается на том, что Сталин лично не встречался с Гитлером.

Тезис Путина №3: "Союзники совместно создали Международный военный трибунал, призванный покарать нацистских политических и военных преступников. Такие "деятели", как Петен, Квислинг, Власов, Бандера, их приспешники и последователи, хоть и рядились в одежды борцов за национальную независимость или свободу от коммунизма, являются предателями и палачами".

Владимир Вятрович: Путин упоминает среди осужденных трибуналом Бандеру, но это является абсолютным фейком. Бандера не был осужден никаким судом. Он до 1959 года жил на территории Федеративной Республики Германия. Путин вновь пытается вложить в свой просоветский героический нарратив обвинения современной Украине в отношении украинского освободительного движения.

В этом же контексте среди преступлений, в которых он обвиняет, в частности, украинских националистов, указывается Бабий Яр и Волынская резня. Польский правый нарратив в данном случае играет в унисон с российско-советским нарративом Путина.

Тезис Путина №4: "Глубинные причины Второй мировой войны во многом вытекают из решений, принятых по итогам Первой мировой".

Ярослав Грицак: Путин упускает большевистский переворот 1917 года. Не было бы большевистского переворота, не было бы Ленина или Сталина – неизвестно, был бы Гитлер. Простой факт: вряд ли Гитлер победил на выборах 1933 года, если бы не грубый просчет Сталина: он запретил немецким коммунистам войти в союз с немецкими социал-демократами – а этот союз мог победить нацистов.

Путин "нормализует" Советский Союз. Он ни разу не упоминает, что это большевистское государство. А планы большевиков включали не только российскую революция – в их планах была мировая революция. Она должна была начаться в России, но не закончиться в России. Главным центром большевистской революции должен был стать промышленный Запад, в первую очередь Германия: с крупной промышленностью, организованным рабочим классом и т.д. То есть СССР не мог по определению жить без внешней агрессии. Коммунизм имел такие же цели мирового господства, как и нацизм. Он был порождением Первой мировой войны, но не был порождением Версальской системы – а Путин переводит все стрелки именно на Версальскую систему, ничего не говоря о коммунизме как втором источнике войны.

Владимир Вятрович: Здесь трудно что-то возразить. Действительно, Вторая мировая война – это своеобразное продолжение Первой мировой войны. Это желание реванша Германии за поражение. В частности, этот реванш усиливался очень жесткими требованиями к побежденной Германии.

В статье есть ряд совершенно очевидных фактов, которые нельзя отрицать, наверное, чтобы придать больший вес правдоподобия своим другим пропагандистским конструкциям. Каждая такая пропаганда замешана частично на правде и на лжи.

Тезис Путина №5: "Польша, преследуя свои интересы, всеми силами препятствовала созданию системы коллективной безопасности в Европе"

Ярослав Грицак: Это попытка перенести вину за начало войны на Польшу. Да, поляки вели переговоры с Гитлером, некоторые из них делали заявления (и их цитирует Путин), но они не заключали никакого тайного союза вроде пакта Молотова-Риббентропа. А именно этот пакт, а не Мюнхенский договор, был спусковым крючком войны.

Владимир Вятрович: Такое внимание к Польше имеет две причины. С одной стороны, Польша неоднократно обвиняла Россию в переписывании истории, польские историки настаивают на том, что Вторая мировая война началась с пакта Молотова-Риббентропа и раздела Польши Советским Союзом и нацистской Германией. С другой стороны, обвинения Польши в том, что она "сама виновата", что началась Вторая мировая война – один из главных месседжей современной российской пропаганды: "Пакт Молотова-Риббентропа – это не так плохо, это вынужденный шаг" и другие.

Тезис Путина №6: "Молотов в точности выполнил указания Сталина, ограничившись общими разговорами об идее немцев по поводу присоединения СССР к Пакту трёх"

Ярослав Грицак: Это неправда, не было "общих разговоров", были конкретные договоренности. Вот пример: в сентябре 1939 года немцы зашли в Галичину и стояли в пригороде Львова – а затем должны были ждать, потому что Красная армия "запаздывала" с вступлением. Как только Красная армия перешла Збруч, немцы отошли на ранее оговоренную линию разграничения. Немецкий командующий Гальдер, когда услышал о команде отступить от Львова, записал в своем дневнике: это день военного позора!

Адольф Гитлер

Тезис Путина №7: "Осенью 1939 года Советский Союз начал процесс инкорпорации Латвии, Литвы и Эстонии. Прибалтийские республики в составе СССР сохранили свои органы власти, язык, имели представительство в советских высших государственных структурах".

Ярослав Грицак: О каких органах власти идет речь? О парламенте, демократических институтах, партии? А что случилось с населением? Ни перед тем, ни после советской власти, балты никогда не испытали такого уровня репрессий. Это как похвалить "нейтронную бомбу": смотрите, какая она гуманная – население исчезло, но здания остались.

Обратите внимание: Путин не говорит о войне против Финляндии – он вспоминает Финдляндию в другом контексте. А также не упоминает Румынию и Бессарабию: вроде и там не было советской агрессии!

Владимир Вятрович: Это уже интереснее. Здесь мы видим попытку к возвращению глубоко советской интерпретации тех событий. Речь не идет о том, что фактически произошла не инкорпорация, а оккупация этих стран. Якобы они захотели и по собственной воле присоединились к Советскому Союзу. Даже в России при Путине я не помню, чтобы что-то такое повторяли. Очевидно, что это является ложью и попыткой оправдать оккупацию.

Наверное, Путин не нашел возможности оправдать агрессию против Финляндии. Балтику от объяснил по-советски, а с Финляндией так не удалось. Он просто ее промолчал.

Тезис Путина №8: "Важно также не забывать о той огромной материальной помощи, которую СССР оказывал освобождённым странам в ликвидации угрозы голода, в восстановлении экономики и инфраструктуры"

Ярослав Грицак: Материальная помощь была, но это ничего не объясняет и ничего не снимает. Такая же материальная помощь была со стороны США – "План Маршалла" сыграл большую роль в стабилизации Европы. Но я не слышал, чтобы США предъявляли свои претензии к ЕС! Разве что может Трамп что-то такое сказал?!

Владимир Вятрович: Это элемент пропаганды – что Советский Союз, освобождая страны Восточной Европы от нацизма, якобы помогал им становиться на ноги экономически. Хотя на самом деле промосковские оккупационные режимы проводили коллективизацию, даже вывозили отдельные предприятия. Поэтому, когда говорят о каком-то материальном спасении этих государств – это попытка прикрыть советскую оккупацию.

Тезис Путина №9: "Резолюция "О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы" прямо обвинила СССР – наряду с нацистской Германией – в развязывании Второй мировой войны . И что он ( этот документ, - Ред.) продемонстрировал? Как это ни печально – осознанную политику по разрушению послевоенного мироустройства"

Ярослав Грицак: Путин в восприятии Запада застрял на 1945 году. Весь Запад построен на том, чтобы выйти из 1945 года, чтобы больше никогда не иметь этих зон конфликта, чтобы взять ответственность за насилие и на этой основе примириться между собой.

Но Путин не понимает логики примирения. Для него любое примирение – это знак слабости. Для него существует только "большая правда большой силы". А мелкие детали, малые народы для него не важны.

Главное в этом месседжи для нас, украинцев: нас там нет как субъекта истории! Если мы там есть, то или только те, которые сражались на стороне Сталина – или те, которые были прислужниками Гитлера! А что относительно тех, которые пробовали быть "третьей силой"? И куда деть тех, кто просто оказались под оккупацией и не были ни на одной, ни на другой стороне? Это они, а не абстрактный "советский народ" понесли наибольшие потери. Это общеизвестно: наибольшие потери понесли белорусы, поляки, украинцы и евреи – то есть те, которые оказались между Москвой и Берлином.

В тексте Путина для них места нет. Потому что их история уничтожает "миф Великой победы" – и отрицает амбиции Путина установить свой монопольный копирайт на историю Восточной и Центральной Европы.

Владимир Вятрович: Путин все правильно понял. Действительно, это заявление достаточно четко показывает, что стало причиной Второй мировой войны. И, не скрываясь, называет одним из авторов начала войны Советский Союз.

О том, что такие заявления разрушают послевоенный мир – это вообще абсурд, когда его озвучивает человек, который первым после Второй мировой войны развязал боевые действия, оккупировал часть Украины, Крым, ворвался на Донбасс.

Путин действует по российскому принципу "Держы вора". Человек, который причастен к нарушению мира в мире и является военным преступником, пытается обвинять других.