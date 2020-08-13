Фейки о COVID-19 "убили" около тысячи человек в мире, – исследование

Фейковая и искаженная информация о новом типе коронавируса стала причиной смерти по меньшей мере 800 человек во всем мире.

Большинство из них погибли в результате отравления метанолом или дезинфекторами на спиртовой основе, приняв их за лекарства от COVID-19. Об этом говорится в исследовании группы ученых из Бангладеш, Австралии, Таиланда и Японии, опубликованном в American Journal of Tropical Medicine and Hygiene.

Отмечается, что распространяемая в интернете и СМИ разных стран информация, в частности, содержала фейки о природе происхождения COVID-19, пути его передачи, профилактических мероприятиях, а также способах лечения.

Из-за такой дезинформации примерно 800 человек умерли, почти 6000 оказались в больницах. Тогда как еще 60 потеряли зрение – такой побочный эффект имеет метанол, отмечают ученые.

По их словам, кроме алкоголя, за "лекарства от коронавируса" воспринимали, например, коровью мочу и большое количество чеснока. Конечно, ничего из этого не помогло.

На исследование обратили внимание и специалисты Министерстве здравоохранения Украины, говорится в сообщении Telegram-канала "Коронавирус_инфо". Они подчеркнули, что СOVID-19 является опасным заболеванием, но дезинформация о нем действительно может быть еще опаснее.

"Фейковые новости распространяются быстрее, чем коронавирус, и являются не менее опасными. Пользуйтесь только проверенными официальными источниками информации и будьте здоровы!" – призвали в Минздраве.

Скриншот (Telegram канал Коронавирус_инфо)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США заявили, что спецслужбы России использовали три англоязычные сайты для распространения дезинформации о пандемии коронавируса.