СМИ запустили страшилку об ИГИЛ на Донбассе: в ООС резко ответили

Информация об участии в войне на Донбассе "проукраинских" боевиков ИГИЛ является фейком.

Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе Операции Объединенных Сил. "Это фейковая и глупая информация. Она направлена на дискредитацию военнослужащих. Наши военные тренируются только на территории украинских воинских частей и никогда никакого отношения к ИГИЛ не имели", — пояснили в центре.

Ранее российские СМИ распространили новость со ссылкой на британскую газету Time о боевиках ИГИЛ на Донбассе. Так, авторы материала утверждают, что на стороне украинской армии воюют террористы, прошедшие подготовку в Сирии и Ираке.

По их словам, сами же боевики не скрывают, что поехали на Ближний Восток добровольно и прошли "профильную подготовку". Отмечается, что "террористическое крыло" украинской армии якобы размещено неподалёку от Мариуполя, где ВСУ ожидали наступление российской армии после конфликта в Керченском проливе.

Боевики ИГИЛ