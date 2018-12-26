СМИ запустили страшилку об ИГИЛ на Донбассе: в ООС резко ответили

Информация об участии в войне на Донбассе "проукраинских" боевиков ИГИЛ является фейком.
Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе Операции Объединенных Сил. "Это фейковая и глупая информация. Она направлена на дискредитацию военнослужащих. Наши военные тренируются только на территории украинских воинских частей и никогда никакого отношения к ИГИЛ не имели", — пояснили в центре.
Ранее российские СМИ распространили новость со ссылкой на британскую газету Time о боевиках ИГИЛ на Донбассе. Так, авторы материала утверждают, что на стороне украинской армии воюют террористы, прошедшие подготовку в Сирии и Ираке.
По их словам, сами же боевики не скрывают, что поехали на Ближний Восток добровольно и прошли "профильную подготовку". Отмечается, что "террористическое крыло" украинской армии якобы размещено неподалёку от Мариуполя, где ВСУ ожидали наступление российской армии после конфликта в Керченском проливе.
Боевики ИГИЛ
Стоит отметить, международная разведывательная организация InformNapalm заявила, что Россия поддерживает террористические организации ИГИЛ и Талибан на Ближнем востоке.
Ранее на российском телевидении озвучили нелепую страшилку, не имеющую ничего общего с действительностью, о росте нацистских настроений в рядах ВСУ. По словам пропагандистов, в этой связи военторги якобы не успевают пополнять запасы нашивок с символикой Третьего Рейха.
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