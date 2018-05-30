Фазы Луны в июне 2018 года: когда полнолуние и новолуние

Лунным календарем привыкли пользоваться люди, доверяющие астрологии и имеющие привычку планировать свою жизнь наперед – как минимум, на месяц.

С просьбой рассказать о лунных циклах июня 2018 года, а также поделиться своими рекомендациями, OBOZREVATEL обратился к астрологу Владу Россу.

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Последняя четверть – 6 июня в 21:30

Новолуние – 13 июня в 22:40

Первая четверть – 20 июня в 13:50

Полнолуние – 28 июня в 7:50

Все эти четыре даты считаются критическими днями, особенно четверти. В это время лучше быть осторожным, не возбуждаться, не принимать важных судьбоносных решений, поскольку они могут быть ошибочными.

Полнолуние идеально подходит для энергетических практик, для работы с энергетическим потенциалом. Вблизи полнолуния хорошо устраивать свадьбы – в древности считалось, что на полную луну нужно веселиться.

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В этом месяце полнолуние произойдет в Козероге. Этот знак Зодиака отвечает за профессиональные достижения, поэтому в этот день хорошо устраивать корпоративы на предприятиях и продвигать себя. Это время способствует успехам в карьере и деятельности.

В этот день необходимо стремиться к расширению своего потенциала и пробивать себе дорогу в будущее.

А в новолуние, наоборот, уединиться, ограничить социальную активность и заняться составлением планов на новый месяц.

В этом месяце новолуние будет происходить в Близнецах, поэтому рекомендую в этот день планировать поездки на ближайший месяц, а также обучение, контакты и связи. Это лучший день для родителей, чтобы определиться, в какой вуз будет поступать ваш ребенок, а для выпускников школ – выбрать страну или город для обучения.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Влад Росс озвучил лунный календарь стрижек на июнь 2018 года, а также лунный календарь огородника на тот же месяц.