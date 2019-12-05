"Фатум приближается": у Зеленского оконфузились с "уходом" президента

Офис президента Владимира Зеленского оконфузился, указав причиной увольнения ряда чиновников окончание срока полномочий главы государства.

На прокол обратили внимание на странице "Баба і кіт" в Facebook, опубликовав подтверждающие скриншоты (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Уровень Офиса Президента. И так все последние распоряжения об увольнении от 441 по 450", – прокомментировал автор. "Уволить в связи с окончанием срока полномочий президента Украины", – сказано в документах.

Facebook Баба і кіт

Facebook Баба і кіт

У Зеленского оконфузились с "уходом" президента zn.ua

В сети бурно отреагировали на конфуз. Многие обратили внимание на то, что полномочия предыдущего президента Петра Порошенко закончились еще в мае и такое основание для увольнения уже не оправдано.

"Праздник приближается", "Что? Вот это круто", "Это уровень этого недоразумения", "Зеленский уже и себя уволил", "Так почему же он не выполняет своих приказов не слазит с трона?", "Я устал?", "Неужели дождались", "Фатум приближается", – сыронизировали в комментариях украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель попала в жесткий конфуз – в посте на своей странице в Instagram она перепутала Литву и Латвию.

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