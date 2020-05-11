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11 мая • обновлено в 17:48
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Аnti-colorados
Аnti-colorados
Украинский блогер Все статьи автора

Фатальная ошибка Путина. Дальше все пошло в режиме катастрофы

1.6т

Когда речь идет о диктаторских или полудиктаторских режимах, то вопросы целесообразности тех или иных действий такого режима, в принципе не могут рассматриваться без каких-то личных предпочтений или черт характера диктатора. Собственно экономика уходит на второй план, а на первом остается личность самого диктатора и его взгляды на мир.

Диктаторы со временем становятся капризными и нетерпеливыми и только небольшая их часть может держать себя в руках и тогда причинно-следственные связи могут растянуться настолько, что внешне станут незаметными, хоть суть их осталась все той же.

В тучные годы у Путина слетела крыша и он стал проявлять все то, что раньше держал в себе, но теперь это поперло наружу каким-то фекальным фонтаном. Зигмунд Фрейд, наблюдая за действиями Путина, безусловно отметил бы, что пациент являет собой средоточие тяжелых комплексов и психических расстройств, связанных с многочисленными психическими травмами, которые пришлось пережить в детстве и юности. Ощущение собственной неполноценности долго искало компенсации и наконец – нашло.

Здесь достаточно упомянуть студенческий период пациента, когда он учился на юрфаке Ленинградского университета. Он – выходец из подворотен, из полубандитского, блатного дна Питера, попал не просто в престижный университет, а на самый престижный его факультет или то, что сейчас считается "мажор факом".

Те, кто в курсе того, чем является юрфак в "Шеве" и уж тем более в его "дочке" КИМО, должны понимать, как там себя чувствует студент из "простых смертных", когда все остальные – дети совсем непростых родителей. Если искать средоточие мажоров, то не обязательно тратить время в походах по ночным клубам и прочим злачным местам, достаточно попасть в одно из этих двух мест, чтобы понять, о чем идет речь.

Вот и Путин попал "от сохи" на мажорский юрфак ЛГУ, где учились дети партийных и хозяйственных боссов мегаполиса и окрестностей. Понятно, что дети известных родителей пришли туда из другой жизни, о которой Путин мог только мечтать, и кроме того, они уже были натасканы яркими репетиторами всех мастей и разительно отличались от прочих студентов, а потому лютая зависть и не менее лютая ненависть стали главным содержанием его жизни.

И вот, дорвавшись до власти, Путин стал компенсировать свое былое унижение унижением всех, до кого у него получалось дотянуться. Но ничего не длится вечно. Все, что имеет начало, имеет и свой конец, а иногда судьба может этим концом достаточно ощутимо перетянуть зажравшегося пациента через лоб.

Что-то подобное сейчас происходит с дедом Вовой. За 20 лет и 132 дня нахождения у власти, он уже успел вжиться не просто в роль какого-то султана, падишаха, раджи или царя, но в роль галактического императора, у которого золотая рыбка и джедаи служат на посылках. Причем, за эти годы, он уже сам уверовал в то, что он не серое чмо и посредственный обсос, которым он был в ЛГУ и где продержался лишь потому, что числился за конторой, как агент "Моль", а натуральный гений, мыслитель и ценитель, в конце концов – повелитель и "пластелин конец".

Но все эти замечательные свойства, которые он внезапно раскопал в своих внутренностях, на самом деле были обусловлены тем, что он унижал, прямо или косвенно, грубо или снисходительно, но унижал всех, кто его окружал. Именно в унижении он и стал тем самым мастером, в которого превращается подонок, получивший власть. Все 20 лет прошли в сплошном самоутверждении и вытирании до дыр того позора, в котором он жил на пути к своему трону.

И вот теперь судьба сделала круг и, наверное, сейчас он жалеет, что не смог как-то героически погибнуть при освобождении детей в Беслане или где-то, в каком-то бою, которые были теперь уже только по его инициативе. В самом деле, его величие и основа власти стали не трещать, а разлазиться или утекать, как песок между пальцами.

А самое неприятное то, что он, считая себя гением, ничего не может с этим ни придумать, ни поделать. Плюс к этому, такое положение дел видит не только он, но и его окружение. То самое, за счет унижения которого, он и самоутверждался все эти годы.

Более того, теперь его самого стали унижать. Пусть не открыто, и это еще можно как-то красиво обставить, но эта картинка пока еще приемлема для быдла, которое где-то о подножья его величия, а вот ближнее окружение это уже четко фиксирует и делает собственные выводы.

Переломным моментом стала его фатальная ошибка, допущенная с нефтью, поскольку это – его личная и ничья более, ошибка. И вызвана она тем, что он в очередной раз решил унизить американцев и саудитов, но при этом, сделал это тупо и бестолково, просто по инерции надеясь, что очередной акт унижения пройдет так же гладко, как это было раньше. Но в этот раз альфа-суслик промахнулся.

Если бы он держал свой язык за зубами и не анонсировал очередной акт унижения перед своим окружением, то эта ошибка не была бы фатальной, но он прямо и четко, при стечении челяди, объявил, что собрался наказать американцев и арабов. А дальше – все пошло в режиме катастрофы. В результате, Путину лично пришлось ползти на коленях к Трампу и просить его стать посредником с арабами. Потом – так же, в позе рака, пришлось ползти к арабам и просить пощады, а как следствие – принимать условия и арабов, и американцев для того, чтобы те приняли капитуляцию. По сути, и те и другие – надругались над Путиным в самой извращенной форме.

И ведь что важно, его люди умеют считать и особенно – потери. Путинский фокус начался с цены 42 долларов за баррель, нефти Брент, а потом он рухнул до 20 и даже – чуть ниже. Произошло это не столько из-за избыточных поставок нефти, сколько из-за беспрецедентных дисконтов, которые дали конкуренты РФ.

Но вот теперь объем добычи нефти сократили до уровня, предшествовавшего "путинской спецоперации", да и такие убийственные дисконты – тоже убраны, но в итоге, нефть подросла не к 40 долларам, а всего к 30 и встала. То есть, для всех понятно, что Путин наказал себя и остальных не только обрушением цен и объемов продаж нефти во время ценовой войны, но и выход из нее оказался совсем не в том месте, где был вход, а это – стратегическая и исключительно – путинская ошибка или критический промах.

После того, как пациент, унижавший всех, был публично и по большому счету, собственноручно унижен, унижать окружающих уже не получится. Он сам строил что-то подобное тюремной иерархии, а там – единожды опущенный уже никогда не поднимется. Он может делать что угодно, но его авторитет уже не восстановится.

Единственное лекарство от такого позора – физическое уничтожение всех свидетелей оного. Товарищ Сталин – в курсе, как это работает. Но похоже, что с этим уже – поздно. Любое поползновение в этом направлении может закончиться так, как оно закончилось и для Сталина, которого отравили люди из собственной охраны и обслуги. Кто-кто, а Путин в курсе этого дела.

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Автор
Аnti-colorados Аnti-colorados
Тема
Мировые цены на нефть
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
нефть Новости России
Источник
Источник: defence-line.org
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Прощевай Остаточный
Прощевай Остаточный
У этого дурачка даже коментов нет, видно надоел всем со своей ахинеей.
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Прощевай Остаточный, ну так сейчас же сезонное обострение шизофрении,а таблетков нет,успокоительные просрачены......
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