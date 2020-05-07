Фашисты убили крымчан и бросили тела в ров: душераздирающее архивное фото всколыхнуло сеть (18+)

В сети появилось историческое фото времен Второй мировой войны, когда немцы в глубине Керченского полуострова провели карательную операцию.

Кадр опубликовали на странице Министерства иностранных дел Украины. В сообщении сказано, что трагедия случилась 29 декабря. В этот день в противотанковом рву возле села Багерово, где перед тем казнили евреев, гитлеровцы расстреляли несколько сотен мирных жителей (чтобы посмотреть, доскролльте до конца).

Место преступления красноармейцы увидели на следующий день. В то время советские войска уже заняли плацдармы на побережье в результате Керченско-Феодосийской операции. С кавказского берега в оккупированный немцами восточный Крым прибывали корабли с десантом.

Фото было сделано фотографом Дмитрием Бальтерманцем через несколько дней после трагедии. Название "Горе" придумал сам автор вместе с итальянским коллегой Кайо Гарруба.

"Долгое время эта страшная документальная фотография пролежала в архивах и не публиковалась. Настоящее лицо войны намеренно стиралось из народной памяти и в течение длительного периода подменялось советской пропагандой героизма и подвигов", – говорится в сообщении МИД.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о тайном оружии СССР времен "холодной войны".

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!