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7 мая • обновлено в 04:01
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Фашисты убили крымчан и бросили тела в ров: душераздирающее архивное фото всколыхнуло сеть (18+)

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В сети появилось историческое фото времен Второй мировой войны, когда немцы в глубине Керченского полуострова провели карательную операцию.

Кадр опубликовали на странице Министерства иностранных дел Украины. В сообщении сказано, что трагедия случилась 29 декабря. В этот день в противотанковом рву возле села Багерово, где перед тем казнили евреев, гитлеровцы расстреляли несколько сотен мирных жителей (чтобы посмотреть, доскролльте до конца).

Место преступления красноармейцы увидели на следующий день. В то время советские войска уже заняли плацдармы на побережье в результате Керченско-Феодосийской операции. С кавказского берега в оккупированный немцами восточный Крым прибывали корабли с десантом.

Фашисты убили крымчан и бросили тела в ров: душераздирающее архивное фото всколыхнуло сеть (18+)

Фото было сделано фотографом Дмитрием Бальтерманцем через несколько дней после трагедии. Название "Горе" придумал сам автор вместе с итальянским коллегой Кайо Гарруба.

"Долгое время эта страшная документальная фотография пролежала в архивах и не публиковалась. Настоящее лицо войны намеренно стиралось из народной памяти и в течение длительного периода подменялось советской пропагандой героизма и подвигов", – говорится в сообщении МИД.

Фашисты убили крымчан и бросили тела в ров: душераздирающее архивное фото всколыхнуло сеть (18+)

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о тайном оружии СССР времен "холодной войны".

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Автор
Глеб Иванов
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