Продолжаем тему коллаборантов и будней пособников оккупантов. Да, не спорю, на фоне новостей вне оккупации - это все пыль, но есть и то, что вгоняет в ступор и заставляет смеяться с рукожопости роспропагандистов.

Но перейдем к сути и начнем с главного: во многих военных подразделениях оккупантов на Донбассе ну ооочень паскудная ситуация - не хватает пушечного мяса для рф среди местного населения. Нет, не все ватаны в Донецке или Макеевке вдруг стали адекватными людьми, просто дохнуть за 300-400 $ нет особого желания даже у отбитых наглухо зомбаков+так называемые оккупационные власти дыныры дискредитируют и саму ыдею дыныры, и самих себя, и понятие про "народную республику" + пох*истическое отношение к раненным коллаборантам и инвалидам со стороны типа военного командования делают свое дело : воюют и дохнут они за рышпублику, а вот лечатся в 99% за свой счет.

В связи с этим, в рядах коллаборантов дошло до смешного: пушечное мясо из числа ватанов или переманивают, обещая золотые горы, или подкупают тупо деньгами, или комбаты платят в типа военкомам дыныры, чтоб те вербовали будущий груз 200 на этапе обращения в так называемые военкоматы, или элементарно платят командирам других военных подразделений, у которых мяса много, шоб те продали им пару-тройку абизян [как мешок картошки]

Ну, а цирк моральных уродов, предателей, русскоговорящих нацистов, садистов и прочей ылиты дыныры под названием спарта, преуспел в покупке-продаже пушечного мяса. Тему с "трансферами" дынырийцев яростно поддерживает лично главный "спартанец" по кличке воха. Почему? Ща объясню шо пачом.

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Стартап имени жоги. Публикуется впервые. Записывайте. Рф выделяет деньги на зряплаты коллаборантам? Выделяет. К примеру, пусть это будет сумма в 20 тыс фублев [300$ приблизительно]. Как из этого всего сделать деньги? Очень просто : покупаешь абизяну за икс денег, абизяна подыхает, а ты тихонько месяца три-четыре за него получаешь зряплату. Все.

Математически это выглядит примерно так: покупаешь чучундру ватную, ставишь ей оклад 300$, вкладываешь в это все 2-3 тыс фублев[30-50 $]. Чучундра дохнет при непонятных обстоятельствах и ты за 3-4 месяца получаешь зряплату абизяны за нее и ложишь в карман минимум 1000-1200 $. Теперь минусуем 30-50$ вложений и выходит шо чистыми ты заработаешь минимум 950 $ на смерти коллаборанта.

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А теперь представьте, что таких человек 50 у жоги. Как вам масштабы? И это мы еще не считали то, сколько денег выделяется на обмундирование новоприбывшей абизяны и сколько можно списать на форме, берцах, бронежилете, тепловизоре и т д.

Короче, вы поняли фишку, да? Ватник из Славянска по фамилии жога тупо рубит бабло и со своих подчиненных, и пилит бабло с бюджета рф. Неплохо пристроился чувак, согласитесь.

Но жога типа умный, он не хочет шоб про его маленький свечной заводик узнали кураторы из рф, поэтому он платит в дынырийские типа военкоматы за тело 2-3 тыс фублев+через своей папика, который у него начштаба в батальоне, подтянул в бизнес афицерав дыныры, чтобы те тоже были в доле, участвовали в распиле бабла от рф и были замазаны по самое нехочу.

Ща покажу мешок картошки, не переключайтесь.

Этот мешок картошки купил комбат дыныры по кличке воха за 2000 фублев. Покупка была сделана так называемом 9-м омсп дыныры, где печенежскому евгению вадимовичу, который 23.12.1994 года рождения и проживает в Донецке по улице Оглоблина, 8, квартира 16, тупо предложили зряплату на 2 тыс фублев больше, чем платили до этого. Все.

Мораль. Хочу отметить рукожопость пропагандистов на оккупированном рф Донбассе, у которых полный контроль сми : вы облажались, иначе не было бы покупок-продаж пушечного мяса для нужд дыныры.

Ну и конечно же очень хочется пожелать комбату нзф спарта по кличке воха хороооошего настроения. Конец.

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