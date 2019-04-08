|Общество
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Блоги - Общество

Фашик Донецкий
Фашик Донецкий
Украинский блогер из ДонецкаВсе статьи автора

Тайна нехватки мелких денег в "ДНР": что происходит

6.4т

Жители оккупированных не дадут соврать - проблема с мелочью присутствует на оккупированном Донбассе с момента прихода фублей на территорию Украины. Для тех, кто в танке, объясню проще: "гражданская

война" на Востоке Украины - это когда на Донбассе ходят рубли, а рф типа не при делах вообще.

Но перейдем к сути. Итак, есть проблема с мелочью: сдачи фублями монетами дождаться ну очень сложно, продавцы и кассиры буквально требуют мелкие деньги и не хотят расставаться с железяками. Если при

недозахватчике Лондона по фамилии захарченко этот вопрос не стоял так остро, то с приходом к власти пушилина все стало совсем плохо [ как и вообще ситуация на оккупированных, но об этом вам рос сми не расскажут].

Новости
Клоунада продолжается: русских рублей прислали – ждите шоу в Донецке

Короче, все просто и сложно одновременно: танки из рф есть, оружие из рф тоже есть, а с мелкими деньгами доходит в магазинах до скандалов. Самые богатые на мелочь работники автотранспорта на оккупированных, у них железяк всегда хватает. Только есть одно но - водители тоже не особо хотят с монетами расставаться, бо сдачу не будет чем давать.

А пачиму так? Патаму шо все просто: когда рф завозила рубли на Донбасс [ "гражданская война", да ], то запросы на мелочь были минимальные в железной номинации и никто не думал, что может

возникнуть дефицит монет.

Что мы имеем на сейчас на оккупированных рф территориях: чтобы бизнесу в Донецке поменять купюры на мелочь, нужно заказывать монеты в так называемом банке дыныры по килограммам с нужным номиналом. Правда, тогда так называемый банк дыныры на таких операциях зарабатывает, ибо мелочь выдается не по курсу 1:1, а по курсу 1 к 1,5. Все!

Новости
Почему не стреляют в президента: инсайд от МГБ "ДНР"

Тайна нехватки мелких денег в оккупации почти раскрыта? Почти. Сейчас объясню на пальцах, что происходит.

Итак, коллаборанты, к примеру, отжали 62 супермаркета АТБ. На смену нужно им, если не ошибаюсь, 8-9 кг фублей на сдачу. Но переплачивать никто не хочет, особенно так называемые владельцы отжатых супермаркетов, верно? Вот вам и ответ на причины истерики продавцов и кассиров в "рышпубликанских" супермаркетах по поводу мелких денег. Плюс еще владельцы магазинов и супермаркетов специально заказывают мелочь в минимальном количестве, ибо рассчет идет на то, что

покупатели насыпят железяк в процессе покупок и не придется докупать монеты по грабительскому курсу. Все просто, элементарная математика и ничего более.

Новости
Шахтер-балабол. О врущем Алеге

Но это лишь одна из причин проблемы с железяками производства рф в виде сдачи. Вторая причина еще проще: водители общественного транспорта не особо любят сдавать монеты в так называемый банк

дрындыды, они сдают в основном 1/4 от объема в неделю, ибо самим нужно чем-то сдачу давать.

Кстати, о "гражданской войне". Если кто не в курсе, то рф завезла на Донбасс [ дыныры имеется в виду] всего с начала оккупации 200 тонн монет и 38-40 фур бумажных денег. Россия не имеет отношения к войне в

Украине и не палится, правда ? Разве что чуууть-чуть.

Также монет на оккупированных не хватает по причине того, что деньги, которые завезла рф на территорию чужого государства, вымываются и идут в экономику рф, а это порядка 30 млрд фублев в год + много денег так и остаются в рф в торговле - на россии остается десь 60% фублев, а сам процент дисбалланса массы упал в 1,5 раза от уровня всех завезенных русских денег на оккупированные.

Мораль проста- рф не имеет отношения к войне на Донбассе, это все злые массоны подставляют немытые вымираты.

P.S. Хочешь помочь русскому мальчику приехать домой в гробу с Донбасса ? Это просто- инструкции на сайте http://hunta.in.ua/

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Фашик ДонецкийФашик Донецкий
Место
УкраинаДонецк
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
8
Смешно
15
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения