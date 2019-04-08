Жители оккупированных не дадут соврать - проблема с мелочью присутствует на оккупированном Донбассе с момента прихода фублей на территорию Украины. Для тех, кто в танке, объясню проще: "гражданская

война" на Востоке Украины - это когда на Донбассе ходят рубли, а рф типа не при делах вообще.

Но перейдем к сути. Итак, есть проблема с мелочью: сдачи фублями монетами дождаться ну очень сложно, продавцы и кассиры буквально требуют мелкие деньги и не хотят расставаться с железяками. Если при

недозахватчике Лондона по фамилии захарченко этот вопрос не стоял так остро, то с приходом к власти пушилина все стало совсем плохо [ как и вообще ситуация на оккупированных, но об этом вам рос сми не расскажут].

Короче, все просто и сложно одновременно: танки из рф есть, оружие из рф тоже есть, а с мелкими деньгами доходит в магазинах до скандалов. Самые богатые на мелочь работники автотранспорта на оккупированных, у них железяк всегда хватает. Только есть одно но - водители тоже не особо хотят с монетами расставаться, бо сдачу не будет чем давать.

А пачиму так? Патаму шо все просто: когда рф завозила рубли на Донбасс [ "гражданская война", да ], то запросы на мелочь были минимальные в железной номинации и никто не думал, что может

возникнуть дефицит монет.

Что мы имеем на сейчас на оккупированных рф территориях: чтобы бизнесу в Донецке поменять купюры на мелочь, нужно заказывать монеты в так называемом банке дыныры по килограммам с нужным номиналом. Правда, тогда так называемый банк дыныры на таких операциях зарабатывает, ибо мелочь выдается не по курсу 1:1, а по курсу 1 к 1,5. Все!

Тайна нехватки мелких денег в оккупации почти раскрыта? Почти. Сейчас объясню на пальцах, что происходит.

Итак, коллаборанты, к примеру, отжали 62 супермаркета АТБ. На смену нужно им, если не ошибаюсь, 8-9 кг фублей на сдачу. Но переплачивать никто не хочет, особенно так называемые владельцы отжатых супермаркетов, верно? Вот вам и ответ на причины истерики продавцов и кассиров в "рышпубликанских" супермаркетах по поводу мелких денег. Плюс еще владельцы магазинов и супермаркетов специально заказывают мелочь в минимальном количестве, ибо рассчет идет на то, что

покупатели насыпят железяк в процессе покупок и не придется докупать монеты по грабительскому курсу. Все просто, элементарная математика и ничего более.

Но это лишь одна из причин проблемы с железяками производства рф в виде сдачи. Вторая причина еще проще: водители общественного транспорта не особо любят сдавать монеты в так называемый банк

дрындыды, они сдают в основном 1/4 от объема в неделю, ибо самим нужно чем-то сдачу давать.

Кстати, о "гражданской войне". Если кто не в курсе, то рф завезла на Донбасс [ дыныры имеется в виду] всего с начала оккупации 200 тонн монет и 38-40 фур бумажных денег. Россия не имеет отношения к войне в

Украине и не палится, правда ? Разве что чуууть-чуть.

Также монет на оккупированных не хватает по причине того, что деньги, которые завезла рф на территорию чужого государства, вымываются и идут в экономику рф, а это порядка 30 млрд фублев в год + много денег так и остаются в рф в торговле - на россии остается десь 60% фублев, а сам процент дисбалланса массы упал в 1,5 раза от уровня всех завезенных русских денег на оккупированные.

Мораль проста- рф не имеет отношения к войне на Донбассе, это все злые массоны подставляют немытые вымираты.

P.S. Хочешь помочь русскому мальчику приехать домой в гробу с Донбасса ? Это просто- инструкции на сайте http://hunta.in.ua/

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!