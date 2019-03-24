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Фашик Донецкий
Фашик Донецкий
Украинский блогер из ДонецкаВсе статьи автора

Шахтер-балабол. О врущем Алеге

9.7т

Сейчас немножко расскажу о бывшем шахтере, а ныне пропагандисте дыныры. С реальными фото и ФИО.

Итак, гирроя рыныды зовут Алегь. Вот он на фото

Шахтер-балабол. О врущем Алеге

Алегь до войны был шахтером, работал на шахте Скочинского и Засядько в Донецке. Получало тело нехило- 8-10 тыс грн. Чего он хотел в этой жизни? А хз, если честно. Очень он любил жаловаться, мол виновата власть Украины в том, что платят мало и не развивают отрасль.

Ну а потом пришел 2014 год, Алегь захотел много халявных денег и потопал топить за рюцке мир. Тело ходило на все митинги за бабло от рф, верещал под ОГА Донецкой, мол я рюцке и все такое.

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Алегь очень боялся, что его съедят солдаты НАТО, поэтому нашел выход - взял лопату и начал копать в шахтах. И накопал добра видимо-невидимо. Вот, кстати фото, того, чего они с коллаборантами накопали

Шахтер-балабол. О врущем Алеге

Шахтер-балабол. О врущем Алеге

Шахтер-балабол. О врущем Алеге

Шахтер-балабол. О врущем Алеге

А потом пошло тело ваивать с американцами. Правда, Укры оказались немножко не такими, как про них рассказывали в рос сми - иногда давали ответку так, что Алегь прилюдно [от ненависти,конечно] замазывал камуфляж испражнениями. После нескольких таких "боев" Алегь понял - на войне и убить могут. Поэтому решило тело переквалифицироваться в тактика и стратега при кизячьем войске - стать штабным балаболом

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Аднака... Внизапна... Выяснилось, что для того, чтобы получить должность у кизяков и смотреть войну только по тв, нужно Алегу стать в позу собачки для одного из камандиррав клоунов в папахах. Подыхать тело не хотело, поэтому решил шо если в гейропе от такого не умирают, то и он выживет. И стал Алегь личным Элтоном Джоном одного из кизяков, а карьера его пошла вверх.

Интересно то, что среди сослуживцев Алега никто не видел тело на передовой, но грудь вся в орденах и медалях. Завистники говорят, что тело заработало эти все железяки благодаря соблазнению камандирра кизяков, но у них нет доказательств. Пока нет.

Шахтер-балабол. О врущем Алеге

А вообще тело очень хорошо рассказывать умеет о том, где он не был. За это его динирійський коханець ценит, ибо такого языка как у Алега нет ни у кого. Именно поэтому бывший шахтер выполняет функции штатного пропагандиста кизяков - ходит в школы, институты, университеты и взахлеб рассказывает о том, как он с помощью обычного балаболострела защищал народ бимбасы от американских наемников [в конце статьи я приведу пример того как Алег безбожно врет].

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Живет тело в доме родителей, ибо на то, чтобы отжать хату ума нету, это не в костюме Адама перед камандирром кизяков танцевать. Сослуживцы Алега не любят, считают крысой штабной. Также тело очень боится возврата Украины, ибо был замечен в пытках над пленными, говорит, шо Укры за это ему голову снесут и в папаху положат.

Ну а пока Алегь рассказывает сказки венского леса пропагандистским ресурсам и корчит из себя гирроя. Вот, кстати один из высеров: " в дом к пожилой женщине ворвались правосеки и сначала расстреляли одного из ее сыновей из автомата, а затем добили из рпг "муха". Это Алег так интервью давал пропагандистской газетенке, вот скрин и ссылка.

Эпилог. Если кто из коллаборантов думает, что спрячется, то он сильно ошибается. С неуважением, житель оккупированного рф Украинского Донецка [не путать со всякими недоросиями].

P.S. Хочешь помочь русскому оккупанту приехать домой в гробу с Донбасса? Это просто - инструкции на сайте http://hunta.in.ua/

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Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Файбер Моня
Файбер Моня
Наш задрота фаршик, получив вдохновение от самолично выполненного им миньета вокзальному бомжу, рассказал очередную байку. А вдруг кто-то поверит в выдуманного шахтёра. ))
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Малахов Егор
Малахов Егор
Файбер Моня, пашолнахуй сифилис на мохнатых лапках
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