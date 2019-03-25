|Общество
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
1 кг кофе в зернах Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Блоги - Общество

Фашик Донецкий
Фашик Донецкий
Украинский блогер из ДонецкаВсе статьи автора

СБУ унизила Россию в Донецке

11.2т

Сегодня Служба Божа Украины отмечает свой профессиональный праздник. Да, речь идет о тех самых пацанах, которых боится Кремль и от которых на оккупированных у коллаборантов истерика.

Честно, можно долго и нудно рассказывать о плохих сбУ-шниках, которые предали или продались. Но смысл? Ситуацию это не поменяет, продавшиеся за рубли не станут патриотами резко и сразу.

Новости
Шахтер-балабол. О врущем Алеге

Ну а теперь о погоде. В оккупированном рф Донецке сегодня в принципе хорошая погода для того, чтобы нагнуть гру рф и местных чекистов в честь праздника СБУ. Сейчас объясню суть. Ну, то есть покажу

СБУ унизила Россию в Донецке

Фото автора

СБУ унизила Россию в Донецке

Фото автора

СБУ унизила Россию в Донецке

Фото автора

СБУ унизила Россию в Донецке

Фото автора

СБУ унизила Россию в Донецке

Фото автора

СБУ унизила Россию в Донецке

Фото автора

Ой. Ай. Грозную контрразведку рф и местную живодерню [мыгыбы дыныры] опять унизили публично. Скажите вслух и попробуйте не засмеяться: СБУ расклеила в день СБУ листовки в оккупированном рф Донецке и на спакухе пошла праздновать. Ну а вся срань господня, именующая себя фсб, гру, мыгыбы дыныры и т п клоуны в это время что делали ? Щелкали лицами. Это не гражданских ловить.

Морали нет. Пацаны, спасибо за хорошее настроение в оккупации. Не опускать флаг. Работаем в обычном режиме.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Фашик ДонецкийФашик Донецкий
Место
УкраинаДонецк
Теги
СБУНовости ДНР
Поделиться в Facebook
10
Комментарии
4
20
Смешно
36
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Прощевай Остаточный
Прощевай Остаточный
Сегодня СБУ-шник работающий 5 лет на ФСБ давал прессконференцию в Москве , это так СБУ унизила Россию ?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Бор Тарас
Бор Тарас
Прощевай Остаточный,эка невидаль.При Януковоще главой СБУ был гражданин педерации а в Киеве был офис ФСБ.И 90% крымских сбушников перешлю на сторону пидарасов.Только ведь незадача.Всё это было несколько раньше.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Гарев Игорь
Гарев Игорь
Наверное сам листовки расклеил и сфоткал А ФАшист-даст Потому что У СБУ задачи по значительней чем хуйн))))й заниматься.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Исаев Денис
Исаев Денис
То что сегодня в Москве даёт прессуху чел из центрального аппарата СБУ который оказывается 5 лет на ФСБ работал, то всё фигня, а вот тупые безобидные листовки расклеенные даже не в России а в Донецке це перемога СБУ над Россией.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
4

Блоги / мнения