На фоне истерики по поводу выборов, расскажу что увидел я лично, выехав на несколько дней из оккупации по делам. Дело было до выборов. Парламенских.

Итак, по поводу блокпостов. Долго рассказывать не буду: на блокпосту Хунты - ты человек, на блокпосту орков - ты никто и звать тебя никак, ты мразь, холоп и грязь под ногтями, тебя можно пристрелить при людях и никто ничего не сделает вооруженным идиотам. Кстати, на Украинских блокпостах чисто, а не как на свинарнике, именуемым блокпостом дыныры.

Все остальное вы сами видели и знаете.

Очень интересно было посмотреть на п*здец, который как бы наступил, исходя из выборов президента, парламентских выборов и криков в соцсетях, мол хана Украине. Трасса на Константиновку оставила двоякие впечатления, если честно: местами дорога классная, местами в ямах. Правда, есть один нюанс: не помню страны, в которой делались бы дороги во время войны [дыныры- это не страна, если шо].

Реакция местных жителей, которые ехали в сторону Константиновки, не особо повеселила: дорог-зарплаты нема, бо Гройсман украл бабло и Порошенко, а местные власти не при делах. Менталитет раба никто не отменял, короче: быдло хочет царя, который одним росчерком пера повысит всем и зарплаты, и пенсии, ибо он хороший чувак. И неважно, кто этот царь или какой страны - главное них*ра не делать самим и надеяться на добрую волю самодержца-прынца-князя.

Мовний патруль. Виселицы. Концлагеря для русскоговорящих. Всего один вопрос об этом: где??? Де ті файні легіні, що перевіряють у перехожих вимову слова паляниця?? Никто никого не бьет на улицах за русский, не убивает и бегает с топором за двуногими с русскоговорящей челюстью.

Помню, было очень много криков и слюней по поводу мовного закона, мол хана челюстям и в Украине заставят разговаривать на Украинском. И шо в итоге? И нихуа. Разговаривают на русском и на кассах, и в магазинах, и в госучреждениях. На замечания, кстати, в госучреждениях по поводу языка не реагировали пока я не рявкнул, мол ща сбУ вызову и вы у меня защебечете. Магия, б*я - после угрозы сбУ тело, которое фыркало как кот, которого хотели накормить вишней, вдруг начало базикать на азировском диалекте. Сделал вывод для себя, что мовний патруль таки нужен, ибо это быдло понимает только язык силы. И да - я это говорю как житель оккупированного рф Донецка: мовний патруль потрібен вже, бо худоба інакше не розуміє [не стОит обижаться на слово худОба, ибо я не вижу проблем выучить язык страны, в которой ты живешь не один год].

Так называемые работяги, лично у меня, вызвали отвращение: во всех их проблемах виноват Киев. Точка. Пробуешь заставить мыслить критически, мол в дорогах у тебя в городе вини мэра сначала, не платят зряплату - вини директора по месту, а не Киев. Без шансов. В понимании рабов в Киеве сидит некий царь и кааааждое утро подписует указ, благодаря которому жителям Донецкой области будет еще хуже жить [как ему не стыдно, бл*дь]. Не понимаю до сих пор причину, по которой этим двуногим дали право голоса на выборах.

Обещалки перед выборами. Ржал вголос и одновременно хотел услышать звон пустых голов типа избирателей. Представители явных пророссийских партий тупо срали в лица быдлу, мол дайте нам капельку власти и будет вам вода-газ-электричество дешевые, пенсии будут размером с мешок. И быдло [это не избиратели в моем понимании ] всю эту хрень хавает.

Какое нах критическое мышление, вы о чем... Логика ваты проста: вместо плохого царя приходит хороший царь и делает всем хорошо [он ж не такой царь как предыдущий,да]. Взамен нужно всего ничего - галочку на бумажке поставить за того чувака, который будет делать всем хорошо. И не надорвать спину.

По поводу бигморд с явными фанатами рф на улицах вне оккупации я не совсем понял фишку. Слишком много демократии, как по мне. Все это шобло не должно было вообще даже подавать документы на парламентские выборы, не то что агитировать в свою поддержку. Логика говорит, что не все так просто, мол есть куча процедур юридических, чтобы фанаты рф сидели не в Раде, а на тюрьме. Но эмоции говорят, что них*ра не понимаю и понимать не хочу, какая нах могла быть агитация пророссийских партий в прифронтовых областях. Сложно все, одним словом.

Споры с рабами. Отдельный треш. Честно, попытался доказать шахтеру без матюков, что в Европе шахты глубиной выше 550 метров закрывают, ибо добыча угля нерентабельна. Не особо получилось: быки мне начали со слюнями доказывать, что от работы их шахты зависит и жизнь в городе, и функционирование всего в городе, и чуть ли не погоду можно заказать, если в городе работает шахта. Умиляют претензии шахтеров, работающих на частных шахтах, к стране по поводу того, что Украина не модернизирует шахты - к директору шахты пойти пожаловаться ссыкотно, ты шо. Ну и виноват Киев во всех проблемах шахтеров, а не местная власть или владельцы.

Честно, надеюсь дожить до того часу, когда все нерентабельные шахты закроют к чертям, как это сделала Маргарет Тетчер и увидеть вой рабов [у меня дед шахтер, если шо].

Спор по поводу коммуналки, цен на жратву, плохой медицине и т. д. мне удалось выиграть: предложил поменяться квартирами быдлу, мол ты ехаешь в оккупацию, а я заезжаю в твой дом. С*ка, Хунта плохая, но ни один раб не согласился. Лицемеры, с*ка.

Запрещенный прием. Секретный хук по поводу выноса мозга ватанам и рабам сработал везде: где бы или кому бы я не предлагал поехать потратить баксов 500 в Седово, на так называемом "курорте" дыныры, ни одна тварь не согласилась. Все хотят, шоб курорт был без комендантского часа, без вооруженных быков на улицах и без блокпоста на въезде. Шакалы.

Эпилог. Был я в прифронтовых городах Донецкой области, которые видели последствия войны и русскую оккупацию, но везде провалена информационная политика: толпе рабов не принципиально, кто при власти, лишь бы колбаса была дешевая. Ну и зарплата побольше, ибо за один и тот же процесс, который ты делаешь 15-20 лет тебе с*ка обязаны платить постоянно больше и больше. Тупо за то, что ты приходишь на работу: тебе должны, а ты ничего не должен, ведь ты на работу пришел. Во всех бедах виноват Киев. Требовать от местной власти рабочие места ссыкотно как и что-либо требовать вообще, максимум гражданской позиции - по пьяни повозмущаться. На войну, оккупацию и т. д. этим двуногим насрать, лишь бы зряплата - пенсия вовремя и на эти деньги можно было дохера купить. А флаг... Та хоть будет хоть флаг Гондураса в городе, рабам плевать.

Мораль. И да, не льстите себе, мол это жители только Донецкой или Луганской области проголосовали желудками за халявные возможные блага. Быдла хватает везде. Правда, смелость себе в этом признаться есть не у всех.

Грустно, короче

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