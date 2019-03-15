Вне оккупации 31 марта будут выборы президента, а на оккупированных... На оккупированных будет снова цирк с конями за деньги русских налогоплательщиков.

Преамбула. Рф нужно кровь из носу поставить клон януковича в кресло президента, ибо санкции + полный бардак на оккупированных сжигают уже ну очень много денег. У рф по сути 2 выхода из сложившейся ситуации: или прямое военное вторжение, или говорящая обезьяна в качестве президента Украины. Все, третьего не дано - в забеге на длинную дистанцию в войне с рф победитель определен и это отнюдь не смехдержава.

Правда, Кремль руки не опускает, а молча и тихонько прорабатывает сразу оба варианта выхода из положения. Сейчас расскажу о том, что готовит нам Кремль.

Итак, рф готовит Украине мегапровокацию под названием "орден Иуды". Операция разработана для дискредитации действующей власти Украины [причины сами знаете]. Правда, сама провокация - это вершина айсберга, ибо это лишь обертка. Но обо всем по порядку.

Учитывая активное наращивание войск рф на Востоке, вдоль границы с Украиной + анализируя отчеты ОБСЕ, можно сделать вывод о том, что ихтамнеты на низком старте. Об этом вполне спокойно говорят сами ОБСЕшники. Количество военных рф странным образом равно количеству миротоворцев, которые нужны для прекращения активной фазы войны [кого мирить и защищать собрались придурки, думаю, догадаться не трудно]

Далее. После отмашки кремля, стартовала информационная операция с раскачкой ситуации по КП Вода Донбасса, пушилин дал добро и постановочный обстрел сделали в лучших традицях роспропаганды [если не ошибаюсь, обстрел был на днях].

Вообще у рф с предлогом для вторжения все плохо: нужно, чтобы весь мир поверил, а не только росбыдло. Поэтому взорвать дом в Воронеже и найти там визитку Яроша - это не то, даже местные не особо поверят, не то что Запад и США. По сути, выход у врага простой: легализировать введение войск рф на территорию Украины под любым предлогом

А теперь снова возвращаемся к "ордену Иуды", ибо все прогнозируемо. На цирк с конями выделено реально много денег из бюджета рф [но война храшданская, не забываем]. Сейчас расскажу как этот цирк будет происходить.

Первое. Если кто не в курсе, то на оккупированных стартовала акция по сбору осколков от снарядов, которыми "плохая Хунта обстреливает мирных жителей Донбасса".

Листовка сбора осколков:

Второе. Тут все просто: согнать на центральную площадь Донецка более 100 тысяч цивильных. Ничего нового, все как обычно. Единственное, что в рф так и не поняли, что чисто математически центральная площадь не вмещает такое количество людей, хоть до хрипоты кричи, не влазит и все.

Ну а подставки под флажки будут свозить в лучших традициях ссср. Примерно вот так

Фото заявки на автобус:

Правда, по бюджету, выделенному на цирк с конями и доставке цивильных на митинг, пушилин и компания уже прописали такие цифры, что на лимузинах было бы дешевле свозить. Но то таке, оккупационные власти воруют у рф, чтобы бедным раздать, а не то шо вы подумали.

Самое смешное то, что пушилину уже не раз пытались объяснить, мол не получится такое количество притянуть мирняка на митинг + негде будет стоять ему, даже если вдруг свезут. Правда, оккупационные власти этим не парятся - если даже придут 10 человек на так называемый митинг, роспропаганда дорисует и снимет все как надо.

Вот такие цифры бюджетников запросили оккупационные власти от так называемых руководителей городов. Все добровольно, да.

Фото со схемой размещения участников из городов:

Третье. Шоу начинается, йопт. Во время акции планируется на камеры "международных журналистов" из рф рассказать о "геноциде по отношению к жителям Донбасса" со стороны Порошенко [ пенсия в 50$ в месяц на оккупированных - это не геноцид, неа ] и символично "вручить" ему - орден или "медаль Иуды".

Ну а перед "вручением" на камеры рос тв несколько часов будут рассказывать о зверствах Хунты. Правда, ести и хорошие новости: потом будет коньцерт [от слова кони], на который свезут третьесортных "звезд" русской эстрады.

Четвертое. Апогеем цирка с Иудой и конями станет запуск 100 тысяч шаров, раскрашенных в цвет флага рф. На этот фарс пушилин и компания списали столько, что дешевле на такси с Борисполя метнуться на Сатурн и обратно - 10 млн фублев.

Пятое, самое интересное. Как вы думаете, каковы шансы взорваться машине возле центральной площади Донецка и как быстро прилетят мины прям в толпу цивильных? Напоминаю, на цирке [митинге] будет ну очень много "международных журналистов" с паспортами рф, которые всегда готовы снимать кишки на обочинах + оторванные головы.

Думаю, пропагандисты будут верещать что-то по типу "Порошенко решил наказать непокоренный народ Донбасса", чтобы отвлечь внимание от результатов выборов и начать фальсификацию.

Ну а те воены, что на неподконтрольном участке границы Украины с мордором, со снятыми шевронами и паспортами рф, по задумке русских, должны с низкого старта "защитить" народ и "дойти до Киева".

Мораль. Призываю жителей оккупированных любыми способами игнорировать массовые скопления людей 31 марта в Донецке. Ибо есть все шансы стать декорацией без головы в русских новостях. Головой можно не только есть, помните об этом.

P.S. Хочешь помочь русскому оккупанту приехать домой в гробу с Донбасса? Это просто - инструкции на сайте http://hunta.in.ua/.

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