Итак, свершилось - оккупанты и пособники оккупантов признались в очевидном - смертность на оккупированных превышает рождаемость в три раза. Это не я сказал, это официально заявило "мынистерство здравоохранения дыныры". Давайте быстренько разберемся почему все так плохо и почему в Макеевке нету космодрома

Первое. Несмотря на все обещания и заявления оккупационных властей, специалисты в области медицины выехали из оккупированных. Коллаборанты это подтверждают, недавно они открыто написали о том, что не хватает врачей.

Почему не хватает медиков? Все просто - люди не хотят работать за копейки, ибо 100 $ в месяц зарплата - это плевок, а не деньги, потому и уехали специалисты. В процентном соотношении, лично по моим ощущениям, 80 выехали, а 20 остались. Это очень много для региона.

Второе. У людей нет денег лечиться. Вообще. Причина тому проста - смешные зарплаты. Да, на оккупированных есть те, кто зарабатывают много, но основная часть людей имеют доход в 150 $ в месяц максимум, а на эти деньги особо не полечишься, проще и дешевле подорожник к больному месту

Третье. Это может быть больно для некоторых, но включаем думалку и говорим громко: экономике на оккупированных п*здец. Нету производства с высокой добавочной стоимостью. Исключение - это разве производство металла, но и на металле особо не дает заработать рф, ибо до войны Донбасс конкурировал с рф за рынки сбыта.

Не буду перечислять все закрытые предприятия на оккупировнных, а также те, которые тупо порезали на металлолом, а просто задам фанатам русского мира простой вопрос: слабо без интернета назвать хотя бы 2 известных предприятия Абхазии,Осетии или Приднестровья? Правильный ответ прост - вышеназванные непризнанные никем территории не создавались с целью того, чтобы людям там жилось хорошо, они создавались для целей рф. Ну а на обычных людей рф как известно насрать, даже на собственное население.

Да, оккупационные власти может бы и хотели платить большие зарплаты и пенсии, но сама суть дыныры остается неизменной - это не министерство добрых дел, тут про свой карман думать надо пока тебя на подвал не кинули и ты мынистр чего-то важного. А значит нужно воровать как в последний день жизни, авось успеешь свалить вовремя.

Четвертое. Для тех, кто в танке, объясняю: купи-продай - разницу в карман - это не экономика. Порезать шахту на металл, получить деньги за это и открыть наливайку на эти деньги - это тоже не экономика, ибо потеря рабочих мест на шахте элементарно больше, чем количество новых рабочих мест, которые образуются в результате открытия так называемого малого бизнеса ООО "Пей шмурдяк".

То есть: при открытии наливайки на деньги с порезки на металлолом завода, денег в бюджет идет меньше, ибо работников, задействованных в функционировании наливайки меньше, а значит взносов в бюджет тоже идет меньше. А это зарплаты и пенсии.

Соответсвенно делаем простой вывод: пока экономика на оккупированных в жопе [а она так и дальше будет находиться в этом состоянии], повышения соцстандартов не будет, а значит у обычных людей не будет денег на элементарное лечение.

Пятое. Качество продуктов или мы есть то, что мы едим. Ни для кого не секрет, что с приходом к власти оккупантов и коллаборантов, качество продуктов питания резко упало вниз. Ни о каких стандартах качества или нормах речь не идет, ибо главное - это показуха для рос сми и картинка на контролируемых телеканалах, мол рышпублика развиваицца и все такое.

О продукции, поставляемой на оккупированные территории из рф и Беларуси, я вообще молчу, ибо неликвид, просрочку и все, за что нельзя продать в вышеназванных странах, спокойно везут на продажу на Донбасс. То есть, жратва говно. Точка.

О так называемом качестве товаров из Абхазии речь не идет вообще, о квалификации так называемой санэпидемстанции дыныры тоже говорить не имеет смысла, ибо все это аналог качества сборки сомалийских марсоходов. Одним словом, благодаря рф, жители оккупированных жрут вредную пищу, а за 5 лет русского мира это все вылилось в конкретный результат- увеличение смертности.

Шестое. Тут все просто - некачественные продукты питания вызывают болезни.

Седьмое. Экология. Тут вообще треш. С экологией на оккупированных все плохо: качество воды плохое, регион на грани катастрофы из-за шахтных вод и метана, также присутсвуют проблемы с ядерными и химическими могильниками. Экологические проблемы очень скоро создадут в новый Чернобыль в центре Европы, привет озабоченным европейцам. Ну а пока первые экологического беспредела результаты уже можно пощупать - смертность на оккупированных превышает рождаемость.

Кстати, россиянам не стоит радоваться - вода с таблицей Менделеева в составе уже в ростовской области, а денег и технологий на ликвидацию таких катастроф у кремля нет. И взять негде, ибо санкции.

Восьмое. Рост алкоголизма и наркомании на оккупированных. Тут все просто: не буду читать лекцию о том, что такое хорошо и что такое плохо, слону понятно, что это все вредно. Соль в том, что качество спиртных напитков и наркотиков на оккупированных ниже плинтуса, а на качественные алкоголь и дурь у потребителей элементарно нет денег. Поэтому алкашня убивается всяким шмурдяком и суррогатом, а наркоманы колятся дешевой дрянью.

Стоит отметить, что реальный рост числа наркоманов и алкоголиков+смертность вышеназванных людей на оккупированных власти дыныры скрывают, ибо это портит статистику.

Но основная причина роста наркомании и алкоголизма на оккупированных простая и тривиальная - люди хотят убежать от реальности любым способом, ибо то, что происходит вокруг напоминает фильм ужасов и фарс, который не прекращается пять лет подряд. Поэтому количество тех, кто будут желать уйти от реальности будет только расти. Ну а количество смертей, в связи с увеличением наркоманов и алкашей в обществе, тоже будет идти только вверх.

Девятое. Стресс. Жители оккупированных подтвердят - обстрелы, патрули, совковая вакханалия на улицах, отсутствие социальных лифтов, финансовые проблемы и существование в обществе, где обычный гражданин не имеет абсолютно никаких прав, а также постоянное непонимание собственного будущего приводят к стрессу. Стресс приводит к росту заболеваний даже среди молодых людей, о пожилых людях я вообще молчу. Очень резко возросло количество сердечных заболеваний и онкологии, а также диабета на территории как оккупированной Донецкой области, так и в Луганской.

Жители оккупированных не дадут соврать - люди умирают быстро, буквально за неделю после диагноза. Лечиться у них денег нет, причину безденежья смотрите выше. Да и зачем выздоравливать? Чтобы возвратиться в сплошной день сурка? Сомнительный стимул, чтобы бороться с болезнью, как по мне.

Десятое. Качество лекарст и цена. С медикаментами на оккупированных все плохо: препараты русского производства это сплошной фуфломицин [даже ватные врачи открыто говорят о том, чтобы не покупали шило в мешке производства рф], а европейские или Украинские медикаменты стОят ну очень дорого [ценник на них умножается в среднем на 3,5 или на 5].

При смешных зарплатах большинства жителей оккупированных говорить о том, что может себе позволить обычный человек не приходится, ибо покупает он то, на что хватает денег. Даже дешевая коммуналка не спасает, цены на лекарства кусаются как доллар по 99 грн за штуку.

Качественные и сертифицированные препараты, дорогостоящие медикаменты, на оккупированные везти не имеет смысла, ведь:

это огромный финансовый риск, никто не дает гарантий тому, что товар элементарно не отберут. Ну а кто рискнул, в цену на товар закладывает риск потери медикаментов + логистику

у покупателей нет денег на такие препараты, ибо продавать им препараты, которые может себе позволить даже среднестатистический житель рф - это тоже самое, что продавать айфоны в детдоме: да, хочется купить, но финансов на покупку тупо нет, конец пьесы.

Одинадцатое и самое главное. Даже идейная вата давно пришла к выводу: Донбасс был всего лишь разменной монетой за Крым. А это значит, что рф в принципе насрать на то, что население вымирает, санкции важнее. Ну а жителей бимбасы всегда можно при случае обвинить в том, что они недостаточно русские. Да и вообще вате Донбасса никто ничего не обещал, надапатирпеть и все такое.

Эпилог. То, что население оккупированных частей Донецкой и Луганской областей будет вымирать от болезней и войны пока там не будет Украинского флага- это факт и от этого никуда не деться. Без обид, но люди для рф - это тупо декорации, бабы исчо нарожают и все такое .

И последнее. Оглянитесь вокруг и посмотрите на тех, кто открыто или завуалированно зовет вас в прелести русского мира, кто обещает вагоны счастья в союзе с "братской" рф. А после их сладких речей о примирении и т. п. ереси вспомните о том, что творится на оккупированном рф Донбассе или в том же Крыму. Именно такой видит рф Украину: территорию без будущего и прошлого, без прав человека, со своими гауляйтерами и кгб-шными священниками.

Рф хочет, чтобы Украина была одной сплошной серой зоной, без перспектив развития и абсолютно подконтрольной кремлю. Это реальное положение дел, а не сказки про старшего брата и "братский народ".

Мораль. Мир на Донбассе и окончание войны придут в Украину только после победы над рф и выплатой репараций москвой, а не после переговоров с теми, кто нарушает все международные договора и стреляет из-за спин женщин и детей. Других вариантов нет и быть не может. Конец.

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