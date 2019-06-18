Когда ты видел своими глазами, что происходило в Донецке в начале войны и слышишь вопли про мир, то ты немножко впадаешь в ступор: с кем мириться, с орками? Это же сборище садюг, которые только внешне похожи на людей.

Сейчас я немножко расскажу о том, что такое русский мир. Без декораций и вранья рос сми.

Рассказ будет от первого лица, чтобы понятно было то, с кем "уставшие от войны" собираются мириться.

Меня зовут позывной Лис. Кто я и откуда - неважно. Важно то, как мы "строили" рышпублику в 2014 году. И да - я воевал на стороне коллаборантов и представлял нзф оплот. Против кого воевал? Против биндер, американцев, поляков, литовцев и прочих уродов, которые хотели мне запретить разговаривать на русском.

3 октября 2014 года мы взяли двух мажоров : Белозора Даниила Дмитриевича и Спевякина Александра Сергеевича. Взяли - значит задержали.

Парни ехали на лексусе с номерами АН 0220 ІР по Ленинскому проспекту в Донецке и ... Им просто не повезло, ибо мы хотели денег. Смутное время тогда было, если честно: все зарабатывали как могли и как умели. Нам, коллаборантам, было немного попроще в этом плане - у нас в руках было оружие, поэтому в плане заработка мы использовали чаще всего железо вместо слов пожалуйста или будьте добры [действовало безотказно, я вам скажу].

Но вернемся к двум парням, которых мы приняли на лексусе. За что приняли? Было б за что, мы б их тупо расстреляли. Время такое было.

Но с парнями получилась у нас накладка: хлопцы оказались непростые, с ооочень влиятельными родственниками. Правда, оплотовцы, которые их задержали, немножко были не в курсе этого. Им просто понравилась машина, в которой ехали гребанные мажоры.

Вообще мы были не в курсе того, что дедушка задержанного Данила имел отношение к старому и новому мэру Донецка. Также мы были не в курсе того, что у дедушки похищеного много знакомых и друзей среди предателей из мвд, которые массово перешли на сторону дыныры.

Так называемая "золотая молодежь" нас всех бесила: мажорня не хотела воевать за дыныры от слова совсем и тупо жила в свое удовольствие, в отличие от нас, военов недоросии. Машинка парней нам ооочень понравилась, мы ее отогнали на военную базу по ул. Куйбышева. А вот пацаны нам не так понравились, ибо быковали сильно: верещали, мол да я сейчас один звонок сделаю и вам п*здец всем будет.

Мы решили шо за такое неважение нужно наказывать, поэтому парней мы завезли в захваченное сбУ, чтоб их немножко научили вежливости. В подвалах сбУ мажоры провели три дня.

Вообще, если честно, парни отделались легким испугом. Мы водили их на допросы и почти не пугали, ведь наша цель была узнать откуда у этих хлопцев деньги и кто они такие. Мажоры нам попались матерые, с*ка - они отказывались давать номера родичей, чтоб мы им позвонили и все время говорили нам о том, что их родственники сами нас наберут. Сказать, что это злило нас - это ничего не сказать. Но уж очень хотелось с этих придурков срубить денег.

Правда, через три дня, нам пришел приказ сверху - освободить двух мажоров немедленно, ибо ооочень большие люди вписались за парней [если не ошибаюсь, то даже захарченко поддержал это решение].

Обидно было, конечно, нам, что пришлось отпустить этих двоих бесплатно. Держали мы их в захваченном здании сбУ в камере, где было еще человек 15. Этих 15 тел были обычными коммерсами, которых мы раскручивали на бабло. Ну, типа для гивалюции.

Сокамерников мажоров мы били сильно и показательно с целью показать им, что будет, если они не захотят помочь деньгами на нужды обполчения. Но мажоры вели себя спокойно, они были уверены в том, что их не будут бить и выпустят очень скоро. Нас это бесило, очень хотелось показательно разбить "золотой молодежи" морды в грязь, чтобы они поняли, шо мы теперь власть. Но пришлось этого не делать - нам позарез нужны были деньги

На третий день после того как мы похитили мажоров, птица на хвосте нам принесла весточку: мол, Данил - это внук очень большой шишки в Донецке, его ищут уже вторые сутки. Через несколько часов, после того как мы поняли, кого задержали, приехали парни и в приказном порядке сказали освободить мажоров + авто отдать.

С*ка, как же обидно было! Мы рассчитывали отжать машину и продать бегом ее: при стоимости тысяч 40 баксов и под дулом автомата подписанной дарственной, нам бы упало на карман по нехилой сумме. Даже пацаны с батальона недоумевали и психовали, когда узнали шо авто нужно отдать обязательно, а не оставить себе.

Правда, командир нашего подразделения еще дальше пошел: он приказал тем, кто задержали мажоров, публично извиниться перед ними за незаконное задержание, мол сам захарченко настаивает на том, чтобы все было именно так. Сказать, что в оплоте было крику из-за такого решения - это ничего не сказать.

Ну а я ... Я командовал ротой охраны в Донецке. Одной из моих задач было ездить по Донецку и ловить всяких коммерсов, чтоб тех на подвале раскручивали на помощь обполчению. Аморально, скажете? Зато это работало и деньги шли.

Честно, запомнил тех желторотых, которых на лексусе мы приняли, на всю жизнь. Особенно их борзоту их ухмылки. Причем эти два мажора были абсолютно уверены в том, что с ними ничего не случится. Их сокамерники из подвала сбУ, которых мы избивали до полусмерти, на желторотых вообще не производили впечатления. Это удивило многих наших, ведь у мажорни была непонятная уверенность в том, что их пальцем никто не тронет.

Вообще этим двум повезло. Очень. Их ни разу не избили, не пытали, не выводили на фейковый расстрел. Парни просто ездили на допросы, сидели в камере и три дня подряд грузили песок в мешки. Не многим так повезло: им отдали авто, ни одного синяка на теле + нам еще извиниться перед ними пришлось, ибо командир сказал шо за внука дедушка принес внушительный бонус [деньги то есть], поэтому отказаться извиниться у нас не было возможности.

Что хочу добавить: когда я случайно вконтакте наткнулся на фото из Киева одного из тех двух парней, то сильно пожалел, шо мы их тогда не прикопали, а машину не продали на запчпасти.

Эпилог. Я, позывной Лис, живу уже три года на россии. Жалею ли я том, чем занимался? Нет, не жалею. Время было такое. Единственное, что меня до сих пор бесит, так это то, что мы выборочно ловили тупо коммерсов ради выкупа, а не хватали тупо всех, кто был при деньгах и не крутили на бабло. Все.

Мораль проста: вы все еще хотите заключить мир с теми, кто похищал людей и пытал их ради выкупа, ибо вы "устали от войны"? Как по мне, то с головой у вас так себе. Конец.

P.S. Хочешь помочь оккупанту приехать с Донбасса домой в гробу? Это просто - инструкция на сайте http://hunta.in.ua/

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