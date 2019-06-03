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Фашик Донецкий
Фашик Донецкий
Украинский блогер из ДонецкаВсе статьи автора

Лето в "ДНР": отдых в гетто

1.9т

Итак, на оккупированных РФ территориях наступило лето. Лето - это пора отпусков, выпускных и отдыха. Давайте коротко разберем, какие перспективы вообще есть летом на оккупированном рф Донбассе. Поехали.

Выпускные. Это отдельный треш и угар. Мало того, что будущего у детей на оккупированных нету в принципе [если родители обычные работяги] и, благодаря рф, дети обычных людей узнали все прелести дынырийской молодости, так еще и выпускной будет пародией на праздник.

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Чтоб вы понимали, выпускной на оккупированных заканчивается максимум в 22 часа, ибо хрен уедешь чем после 10 вечера, так еще и есть все шансы закончить выпускной вечер в отделении так называемой полиции, ибо на торжество обязательно зайдут дыныропотамы проверить чи никто не бухой, в том числе и родителей это тоже касается.

Встретить с классом рассвет - это недуховно. Духовно - это у себя на выпускном вечере получить непонятную хрень, на которой написано депломь дыныры и молиться шоб не пришло пьяное быдло в камуфляже и не забрало в райотдел или окопы копать. Для тех, кого покусал киселев, объясняю на пальцах по поводу деплома дыныры у выпускников: в рф поехать учиться могут от силы 3-5% детей, остальные будут просирать свои жизни тупо на оккупированных и стать работником с окладом 100-150 $ в месяц. Вау, вот это перспективы, б*я. Завидуйте молча.

Отпуск для народа бимбасы - это отдельный угар и треш в одном флаконе. Если кто не в курсе, то у дыныропотамусов таки есть вольер с морем и пляжем. Правда-правда есть. "Курорт" дрындыды называется Седово. Давайте поговорим о преимуществах вольера с морем перед аналогом по типу Бердянска.

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Итак, первое, что нужно понимать: большинство жителей оккупированных не могут себе позволить даже в Седово. Причина - низкий семейный доход. Чтобы хоть немного себя почувствовать человеком на дырындийском "курорте", нужно десь 300-350 баксов за 6-8 дней. Но это абсолютно нереально для большинства обычных работяг, с доходом двух взрослых в

200-350 $ на двоих в месяц.

Второе. На пляж дыныроиды должны ходить с паспортом, иначе есть все шансы провести отпуск на подвале. Для тех, кто не в курсе, рассказываю: на территории Седово находится военная база орков, а это значит, что патрули и проверка документов на пляже - это обычная

практика. Вспомните, когда вы в последний раз ходили на пляж с паспортом? Не ходили ни разу? Значит, вы просто рабы Америки. Жалко мне вас.

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Далее. На территории дынырийского "курорта" действует комендантский час. Официально комендантский стартует с 23 00, но в десять вечера лучше быть не на улице. Ибо есть все шансы доказывать непонятным придуркам с оружием шо ты не диверсант или просто быть пристреленным [как повезет, так сказать].

Напомните мне, в каком городе или поселке у моря вне оккупации действует комендатский час. Не слышу.

Для тех, кто считают госдолг Америки, повторяю: есть категория тех людев, которые готовы ехать на море с патрулями и оформлять дынырийскую "миграционную визу" на "курорт" дыныры. Хз шо в головах этих двуногих, если честно. И да - при въезде в Седово нужно проехать блок-пост дыныры. Как по мне, морской отдых на оккупированных - это

некое отдельное холопское садо-мазо за свои же деньги.

Мораль. Какая "республика", такие и "перспективы" летом. Завидуйте молча.

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