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Фашик Донецкий
Фашик Донецкий
Украинский блогер из ДонецкаВсе статьи автора

Киева не видать: депрессивные настроения у предателей

6.6т

Пока вне оккупации полыхают страсти по новому президенту Украины, в оккупированном рф Донецке другие проблемы. Особенно имеются проблемы у коллаборантов и предателей.

Да, об этом не принято писать и говорить вслух на уровне роспропаганды, но мне, как тому, кто все это смотрит не по тв, а реально, эти проблемы видны. Ща немножко расскажу о

болючем из среды орков или предателей.

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Настроения среди коллаборантов уже ближе к депрессивным. Все понимают, что никакого Киева им не видать от слова совсем. Бравады тоже нет, взять Мариуполь - это как мечта жителя калуги штурмануть Вашингтон: да, хочется, но шансы эту мечту осуществить равны постройке туалетов по всей территории рф, то есть нулевые.

Каждый день у орков раненные и сдохшие. Нет, это не всУ дают ответку, это какие-то маньяки отправляют недоросов к кабзону [ всУ минские шото там соблюдают ]. Рядовые орки прекрасно видят, что потери есть и что 200-х и 300-х скрывают, но об этом запрещено говорить вслух, даже среди своих. От этого коллаборантов бычит и это капает им на мозги. Будем откровенны: не все предатели абсолютные дураки, некоторые понимают, шо сегодня промолчали об условном васе, который траванулся свинцом, а завтра промолчат о тех, кто видели как промолчали о сдохшем васе. Также недоросов беспокоит вопрос куды вывозят тела тех, кого покусали американские боевые бобры: это тайна, покрытая мраком - далеко

не все трупы дыныропотамцев везут к родичам.

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Люто давит на психику оркам уровень зарплат всУ, ведь рядовые коллаборанты ваюють десь за 250-300 баксов в месяц [те,кто не на передовой, получают меньше]. Червячок в головах орков тихонько копает и неистово бурчит шось по типу: алень ты в камуфляже, а не воин, если за 15-18 тыщов фублев под пули лезешь.

Реально многие абизяны хотят уволиться из рядов дынырийского сборища дегенератов [армии дыныры]. Но с увольнением проблема: с работой жопа на оккупированных, а работать за 150$ в месяц немного неохота. Также многие орки готовы уйти даже в самоволку и уехать в рф из Донецка, но их сдерживает фактор того, что семьи не хотят переезжать.

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Самое эпичное то, что к так называемым умным коллаборантам дошло: лучше сдаться Украм, ибо останешься живым, чем сдохнуть непонятно за что. Не прошло и 6 лет, так сказать.

Правда, за такие разговоры, о сдаче в плен то есть, так называемая мыгыбы дыныры жестко прессует : тех, кто склонны к депрессивным настроениям и готовы хоть сейчас сдаться, отправляют на самые горячие участки фронта [утилизируют, так сказать].

Ну и последнее. Сомнений в том, что Украина вернется, фактически не осталось. Коллаборантов больше интересует вопрос того, когда именно Хунта придет на оккупированные. Предатели устали от бардака и непонятной позиции рф: вроде кремль и "помогает", но второй рукой москва загоняет абизян в такие рамки, что выжить на гражданке или воевать тотально просто невозможно.

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Да, есть те, кто надеются на "помощь" рф, как в 2014 году, но таких осталось очень мало. Это фанатики, которые верят в некий хитрый план путина. Правда, над упоротыми уже смеютя открыто даже их "сослуживцы": никто не верит, что рф попрет в Украину открыто, ибо шансы уже не те, что в 2014 году- Укры научились давать сдачу так, что не хочется ничего асвабаждать больше [ато к кабзону будут очередь].

Мораль. Хунта, дави их, бл*дь. С неуважением, житель оккупированного рф Донецка [не путать со всякими жопоросиями].

P.S. Хочешь помочь русскому мальчику приехать из Украины домой в гробу? Это просто - инструкции на сайте http://hunta.in.ua/

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Место
УкраинаДонецк
Тег
Новости ДНР
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Petrova Kristina
Petrova Kristina
Прихожу на обозреватель как в зоопарк, чесслово. Не могу себе представить в цивилизованной стране подобных "блогов". Тон, выражения, стилистика и лексика пахнут каким-то прямо отчаянием, такой бессильной злостью, человек уже не знает, ну как бы еще уколоть, чем бы еще позлить. Настолько жалкое чтиво, я как будто какашку увидела или крысу дохлую, хочется быстрее отвернуться и уйти прочь.
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Что это было? И что, обоз специально таких безграмотных печатает, чтобы показать свою убогость?
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Syitnik Gena
Syitnik Gena
Кризис жанра. Или головёшку напекло. Смешно. Особенно про минские.
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