Разговорились в Донецке на днях с одним из предателей. Тело ненавидит биндер, гейропу и все остальное, чего он никогда в своей жизни не видел. Статья будет в форме монолога, чтоб было более понятно то, что творится в так называемой "армии" дыныры. Поехали.

Как меня зовут неважно, мой позывной тоже вам не скажет ни о чем. Я служу в "армии" дыныры, в так называемом 9-м полку, в типа мотострелоковом батальоне.

Я устал от вранья, нам каждый год говорят шо как не завтра, то послезавтра, мы пойдем в наступление и выгоним биндер аж до границ Донецкой области. Правда, в реальности, мы не наступали, не наступаем и не будем наступать, многие это уже поняли.

Мы стоим и охраняем "границы" дыныры в Новоазовском районе, недалеко от села Ленинское. Сама деревня находится близко к нашим позициям, Укры тоже. Вообще мы стоим фактически в упор друг напротив друга. Не знаю шо там брешет басурин, но Укры нас гасят постоянно, у нас каждую неделю и раненные, и убитые. Вообще редко день проходит без того, чтобы Укры не влупили по нам в ответ на провокацию с нашей стороны и шоб ответка не ранила никого. С*ки фошиздские так научились стрелять, шо лишний раз неохота дергать их, бо уже знаем - прилетит в ответ стопудов.

Но... Приказ есть приказ. Укры с нас ржут, кричат шоб мы сдавались и шоб не были как мишени для них. Х*й победишь, короче, эту фошиздскую логику.

Ладно, то такое, то будни. Реалии нашего 9-го полка дыныры таковы, что людей уже на пополнение не хватает. Если раньше пополнение личного состава было на уровне, то теперь не хватает ни простых солдат, ни сержантов. Вообще, если честно, не понимаю я людей, которые не хотят воевать за 300$ в месяц неполных: таких денег на гражданке не

заработать обычному смертному, а у нас и питание сносное, и статус, и форма военная, и фоточки козырные в соцсетях, и зряплата.

Но, с другой стороны, хорошо шо к нам, в ряды коллаборантов, не идут заробитчане - мы, предатели, уже настолько привыкли к войне, что мне сложно представить жизнь среди гражданских. Прикиньте фишку: нам уже в подразделении можно прямо подойти к командиру и сказать, мол, братан, крыша едет и получить не по еб*лу, а увольнение на 2 суток, чтобы побухать в близлежащей деревне. Реально отпускают, я не вру. Правда, вышеописанная опция не для залетчиков, а для тех, кто честно служит дыныры.

Скрывать не буду, иногда хочется на передовой бухнуть так, шо аж зубы сводит. Поэтому, когда водки нет, мы бухаем все шо есть на позициях: брагу, вино сухое или вообще какое либо вино, абы вставляло.

Шо хочу сказать про наших "офицеров"... Пид*ры они. В прямом смысле слова. Как не приедут к нам на позиции, то мало того, что трахают мозги, так еще заставляют работать руками : то им перекопай окопы, бо неправильно выкопали или не та глубина, то им блиндажи не нравятся как построены и нужно переложить, то ящики с боекомплектом перенеси с места на место, то еще что-то. Вообще, "офицеры" нам прямо говорили по

пьяне: пацаны, нам на вас пох*й, можете вообще них*ра не делать, если вас убьет - нам наср*ть. Нам главное, шоб когда приедет начальство, не дай бог, шоб ваши трупы валялись возле красивых окопов и блиндажей, которые построены правильно. Все. Если честно, то такое отношение к себе бесит. Но... Но хули мне делать на гражданке? Не буду ж я

работать за 100$ в месяц, как раб.

Кстати, хуже "офицеров" только штабные крысы, это пид*ры в кубе. Штаб вообще находится в 20 км от передовой, вроде бы и охота попасть, где тише и спокойнее, но нуегонах. Знаете почему? Потому шо те, кто попадают на штаб часовыми, тупо в шоке от закидонов штабных. Смысл в чем: пид*ры понапиваются и айда заеб*вать часовых - то им за жизнь охота поговорить, то строевой подготовкой потрахать ноги часового хочется, то разбери-собери оружие на время, а я посмотрю, то беговой подготовкой за*бут. Отдельный п*здец - это когда тебя зае "офицер" ихтамнет: этот может и "фанеру" прорубать, и оседлать тебя, шоб типа

поиграть в слоника у тебя на плечах. И, с*ка, обидно очень, что русне не откажешь: в случае неповиновения ихтамнетам часового ждет минимум три дня "ямы". А вообще, если поставить пьяного "офицера" на место, когда ты стоишь часовым при штабе, то можно и на тюрьму попасть в качестве диверсанта Хунты или агента сбУ.

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Вообще, самая большая проблема для нашей "армии" - это не Укры, неа. Самое большое зло в рядах коллаборантов идет как раз таки от постоянно пьяных "офицеров" и "штабных". Жаловаться на беспредел начальства бесполезно, всем все пох*р. Но, не дай бог, когось из простых солдат поймают "офицеры" пьяными - это сразу жопа: отличившегося алкоголика

сразу на самый горячий воп посылают, где перепивший сдыхает в течение нескольких дней, ибо на передовой у него активируется режим "бессмертный" или "рембо", а Укры таких быстро гасят.

Что еще хочу сказать... Вообще, в моем подразделении, Укры уничтожили более 25 бойцов в 2019 году. И толку шо у меня паспорт рф или у них тоже был? Украм пох*й на это.

Ой, забыл о "сержантах" рассказать. Эти тоже наглухо отмороженные, я не вру. Эта придурь как набухается, то как начнет заеб*вать: то бегом оборудуй минометную позицию, то пулеметную. И это при том, что снайпера Хунты работают так, шо голову х*р высунешь из окопа, прилетает на вторую секунду в прям в темечко. Какие нах*р минометные

позиции в таких условиях можно делать? С*ка, как мясо нас используют или как мишени для снайперов. П*дары.

Если честно и не врать как басурин, то многие из наших пацанов давным-давно не хотят ни служить, ни воевать. И наше начальство это знает. Правда, тех, кто решили уйти на гражданку, отпускать не хотят, ищут всякие предлоги шоб люди не уходили. Чаще всего мотивируют отказ уволить из рядов "армии" дыныры наши начальники тем, шо мол сейчас

особое время и шо увольняться нельзя. Ну или шоб перед уходом кем тебя заменить. Поэтому пацаны делают ход конем: сначала ищут замену, а потом ставят начальство перед фактом, мол вот тебе замена, я свое отвоевал.

Зарплата, конечно, это то, что многих держит на войне, идея "новороссии" сдохла. Если нормальный командир, то можно получать баксов 400 в качестве рядового, при условии шо выходов боевых дох*ра. Только 400 $ все равно не получается в руках подержать, бо приходится скидываться как не на ремонт техники, так на ремонт еще какой херни

или похороны. Да, нема питань, можно и не платить. Но в подразделении моем такая дедовщина [ как и везде в "армии"], что дешевле дать денег, иначе заклюют.

А вообще служба в рядах "армии" - еще та лотерея: никогда не знаешь, что с тобой Хунта сделает: тупо убьет, ранит, инвалидом оставит или контузию "подарит". У Хунты совсем не та армия, о которой брешет басурин, с той стороны зубатые и клыкастые стоЯт, даже ихтамнеты это признают. Самое смешное то, шо первыми прячутся в укрытие и ссутся в штаны, когда Хунта лупит ответку, именно русские. Может нам не тех русских присылают, которых в фильмах показывают про войну? Хз..

Русские вообще демотивируют служить дыныры больше, чем пули от Укров, если честно. Когда посмотришь на то, какие они смелые на словах, а на деле трусы, то пропадает все желание воевать. Даже у меня, хоть я и лейтенат уже.

Только заменить меня некому, ведь я три года уже воюю. Мне часто начальство рассказывает сказки, мол скоро придут пацаны из военного училища и станут заменой достойно, в том числе мне. Только я в это не верю, ведь приходят к нам на пополнение или отбросы общества, психи и т д, или голодные гражданские, которые убегают с позиций при первой ответке от Хунты. А молодняк... Молодняк быстро разочаруется в реалиях нашей "армии" и свалит в рф на заработки скорее, чем будет служить с неуравновешенными алкоголиками в военной форме в качестве их начальства.

За 2019 год наш состав в подразделении не уменьшился критично. Правда, есть нехватка пополнения в ротах всего 9 полка дыныры, местами критическая.

Планов на жизнь у меня нет. Пока типа воюю, кляну Хунту, руководство дыныры, пушилина, путина и рф. Пока с руками и ногами, даже голова на месте. По крайней мере пока. А там посмотрим. Конец.

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