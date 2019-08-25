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Фашик Донецкий
Фашик Донецкий
Украинский блогер из Донецка Все статьи автора

День раба в Донецке: фоторепортаж

2.5т

Итак, вчера и сегодня в оккупированном рф Донецке был пир во время чумы - типа танцульки в честь дня раба [шахтера] и по случаю дня города.Бюджет сего пиршества, по моим данным, составил 12 млн фублев.

Я не смог удержаться и потопал пофоткал все прелести жизни, которыми аж кипит Донецк: Хунта должна увидеть зажравшихся жителей города, у которых на столько дешевая коммуналка, что они могут себе позволить чуть ли не каждый вечер летать на личных самолетах в Европу и обратно, вызывая у биндер сотни ведер слюней зависти.

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Правда, с полетами чуток проблема - ДАП асвабадили коллаборанты и теперь там никто не летает. Зато жд вокзалом все намного лучше - жителей оккупированных возят аж 4 вагона, завидуйте, граждане фошизды.

А вообще впечатления от типа праздника у меня печальные: у 90% жителей оккупированных тупо нет денег, чтобы потратить гривен 500 на себя и на семью в выходные. Ибо при зряплате в 100-150 $ трата почти в 20$ - это удар по семейному бюджету, эквивалентный удару битой по мизинчику. Грустно также отмечать то, что многие жители оккупированных абсолютно позабыли у чувстве стиля и одеваются безвкусно, особенно девушки. Хотя... Этому есть простое объяснение - при зряплате в 8 тыщов фублев и цене платья от 1000-1500 фублев, люди выбирают еду, а не красоту, ведь им нужно выжить, а не красоваться. Та и вообще быть красиво одетой девушкой в Донецке быть опасно - коллаборанты могут тупо похитить представителя женского пола в любое время дня и ночи, изнасиловать, тихонько прикопать и списать похищение на мифичесую дрг Хунты [вата, ты ж сама знаешь шо это правда, не скрывай].

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Да, внешне город чистенький и убран, это хорошо видно на фото. Только это центр города Донецка. Именно центр убирают и вымывают для картинки в рос сми, а на остальное оккупационные власти забивают, шоб непозориться.

Одним словом, смотрите сами и попробуйте доказать, что это фотошоп.

День раба в Донецке: фоторепортаж
День раба в Донецке: фоторепортаж
День раба в Донецке: фоторепортаж
День раба в Донецке: фоторепортаж
День раба в Донецке: фоторепортаж
День раба в Донецке: фоторепортаж
День раба в Донецке: фоторепортаж
День раба в Донецке: фоторепортаж
День раба в Донецке: фоторепортаж
День раба в Донецке: фоторепортаж
День раба в Донецке: фоторепортаж
День раба в Донецке: фоторепортаж
День раба в Донецке: фоторепортаж
День раба в Донецке: фоторепортаж
День раба в Донецке: фоторепортаж
День раба в Донецке: фоторепортаж
День раба в Донецке: фоторепортаж
День раба в Донецке: фоторепортаж
День раба в Донецке: фоторепортаж
День раба в Донецке: фоторепортаж
День раба в Донецке: фоторепортаж
День раба в Донецке: фоторепортаж
День раба в Донецке: фоторепортаж
День раба в Донецке: фоторепортаж
День раба в Донецке: фоторепортаж
День раба в Донецке: фоторепортаж
День раба в Донецке: фоторепортаж
День раба в Донецке: фоторепортаж
День раба в Донецке: фоторепортаж
День раба в Донецке: фоторепортаж
День раба в Донецке: фоторепортаж
День раба в Донецке: фоторепортаж
День раба в Донецке: фоторепортаж
День раба в Донецке: фоторепортаж
День раба в Донецке: фоторепортаж
День раба в Донецке: фоторепортаж
День раба в Донецке: фоторепортаж
День раба в Донецке: фоторепортаж
День раба в Донецке: фоторепортаж
День раба в Донецке: фоторепортаж

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Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

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Фашик Донецкий Фашик Донецкий
Место
Украина Донецк
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Александрович Валера
Александрович Валера
Фашик ,наверное, единственый у кого "деньга ляшку жмет". Но и то в виртуале. Вот и гулял на все
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