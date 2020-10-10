Фасад Gulliver – главная афиша города

Уникальный фасад МФК Gulliver – это колоссальная конструкция, размер которой составляет 17 000 кв. м. На сегодня она является крупнейшим реализованным проектом в Европе. Расположено в самом центре столицы, грандиозное здание Gulliver благодаря подсветке своего фасада,создает настроение для киевлян и гостей столицы.

Цель фасада – быть главной афишей и таким образом информировать людей о важных событиях в городе и стране. Например, о неделе моды Mercedes-Benz Kiev Fashion Days, проведения Евровидения, футбольных матчей и различных чемпионатов. В течение 5 лет Gulliver поддерживает такие важные акции, как: День помощи недоношенным детям, животным и UAnimals, фонд синдрома Дауна, БФ Tabletochki.

Также мы информируем о месяце борьбы с раком женской груди, подсвечивают фасад для различных инициатив ООН, транслируем главную премию страны Teacher prize, вместе отмечаем День независимости Украины и День вышиванки. Наша задача – формировать знания киевлян о различных событиях.

Реклама на фасаде МФК Gulliver

Реклама на фасаде МФК Gulliver

Реклама на фасаде МФК Gulliver

Реклама на фасаде МФК Gulliver

Реклама на фасаде МФК Gulliver

Реклама на фасаде МФК Gulliver

Реклама на фасаде МФК Gulliver

Реклама на фасаде МФК Gulliver

Реклама на фасаде МФК Gulliver

Реклама на фасаде МФК Gulliver

Реклама на фасаде МФК Gulliver

Реклама на фасаде МФК Gulliver

Реклама на фасаде МФК Gulliver

Во время пандемии Gulliver информационно поддержал МОЗ, ежедневно публикуя статистику и правила поведения в общественных местах. Вместе с UNICEF был реализован большой и очень важный проект о героях, которые в течение карантина поддерживали жизнедеятельность нашей страны.

Фасад Gulliver есть и рекламной площадкой. На нем размещены рекламные сообщения таких брендов, как: Mercedes, Procter & Gamble, "Киевстар", OBOZREVATEL, а также посольств разных стран, футбольных и хоккейных клубов, кандидатов в местные органы власти Украины 2020 и много другой информации.