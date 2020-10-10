Фасад Gulliver – главная афиша города

Уникальный фасад МФК Gulliver – это колоссальная конструкция, размер которой составляет 17 000 кв. м. На сегодня она является крупнейшим реализованным проектом в Европе. Расположено в самом центре столицы, грандиозное здание Gulliver благодаря подсветке своего фасада,создает настроение для киевлян и гостей столицы.

Цель фасада – быть главной афишей и таким образом информировать людей о важных событиях в городе и стране. Например, о неделе моды Mercedes-Benz Kiev Fashion Days, проведения Евровидения, футбольных матчей и различных чемпионатов. В течение 5 лет Gulliver поддерживает такие важные акции, как: День помощи недоношенным детям, животным и UAnimals, фонд синдрома Дауна, БФ Tabletochki.

Также мы информируем о месяце борьбы с раком женской груди, подсвечивают фасад для различных инициатив ООН, транслируем главную премию страны Teacher prize, вместе отмечаем День независимости Украины и День вышиванки. Наша задача – формировать знания киевлян о различных событиях.

Во время пандемии Gulliver информационно поддержал МОЗ, ежедневно публикуя статистику и правила поведения в общественных местах. Вместе с UNICEF был реализован большой и очень важный проект о героях, которые в течение карантина поддерживали жизнедеятельность нашей страны.

Фасад Gulliver есть и рекламной площадкой. На нем размещены рекламные сообщения таких брендов, как: Mercedes, Procter & Gamble, "Киевстар", OBOZREVATEL, а также посольств разных стран, футбольных и хоккейных клубов, кандидатов в местные органы власти Украины 2020 и много другой информации.