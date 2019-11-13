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13 ноября • обновлено в 15:08
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"Догнал, бык дурной?" Фарион впала в ярость из-за скандального "слуги народа"

4.7т
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Языковед, народный депутат Украины VII созыва от "Свободы" Ирина Фарион жестко обратилась к скандальному члену "Слуги народа" Максу Бужанскому.

В частности ее возмутили украинофобские высказывания парламентария и попытки борьбы с украинским языком. Гневное послание к нардепу Фарион опубликовала на своем YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ирина Фарион

Ирина Фарион

Скриншот видео

"Чего так взъерепенился этот Бужанский, что стал защищать русский язык в Украине? Так вот, специально для быка Бужанского из Днепра: русский язык в Украине – это язык оккупанта, это язык маргиналов, это язык "совка", это отрыжка СССР! И я понимаю, почему бык Бужанский так защищает язык "совка". Потому что он человек давно прошедшего времени, который остался в советской империи зла", – сказала борец за украинский язык.

По мнению Фарион, именно этим и объясняются рьяные попытки Бужанского защитить советский пропагандистский концепт Великой отечественной войны и оболгать ОУН и УПА.

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"Ведь фокусом совкового мышления, дремучего, тупого, примитивного, зависимого и ничтожного, является язык Москвы, русский язык. С такими, как Бужанский, и говорить нечего. Им просто кляп в рот вставить надо! Потому что другого языка они не понимают!" – гневно высказалась она.

"Там, где русский язык, – там война. Это угроза украинскому государству! Там, где русский язык, – там зависимость украинцев, там никакой перспективы для развития украинского государства. Там, где русский язык, – там нет Украины. Там просто страна, страна слуг чужих народов. Ты догнал Бужанский, бык дурной?!" – добавила Фарион, обращаясь лично к одиозному нардепу от "Слуги народа".

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • министр образования Анна Новосад сообщила, что все русскоязычные школы Украины с сентября 2020 года будут осуществлять образовательный процесс на украинском.

  • Народный депутат от президентской фракции "Слуга народа" Максим Бужанский внес в Верховную Раду законопроект, которым предложил отсрочить переход русскоязычных школ на украинский язык.

  • Бужанский не раз выступал с критикой событий на Майдане в 2014 году, обвиняя участников протестов в "убийстве Украины". Помимо этого, он признался, что на протяжении десяти лет голосовал за Партию регионов.

  • "Слуга народа" отличился еще и тем, что заявил о непонимании сути Дня памяти и примирения 8 мая, а всех, кто проголосует за отмену празднования 9 Мая, назовет "дебилами".

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Персоны
Ирина Фарион Макс Бужанский
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа ВО Свобода
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Какая же эта фурия ЯЗЫКОВЕД? ЦЕ ДУПОМОВНОВЕД!)))
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Плюньвкацапенко Арсеній
Плюньвкацапенко Арсеній
повісить його за яйця на майдані, та забути Хай воняє. Кому це гівно в Украіні потрібне?
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Эталон украинца. Дремучая, сумасшедшая с.ука. Русские солдаты будут вешать таких
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Петров Александр
Петров Александр
Franta Bonanta, вот ещё, руки пачкать. Ха-ха. Высечь на площади, что бы шкура сошла и на соль голой жопой. Ха-ха
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Петров Александр
Петров Александр
Кризский Игорь, руки коротки. Ха-ха. Единственное, что ты можешь отрезать, это твои собственные яйца. Ха-ха
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